«تكوين» يستعرض بصمة روّاد الهندسة العرب والمسلمين

الشارقة (الاتحاد)

منذ الصدر الأول للإسلام، حفل التاريخ بأئمة وعلماء ومفكرين عرب ومسلمين حملوا مشعل العلوم وساروا بها عبر العصور والقرون، وقد جمعوا العلوم من مختلف بقاع الأرض وطوروا مفاهيمها، وأسسوا نظريات جديدة، فارتبطت أسماؤهم بهذه العلوم كأعلام يشار إليهم بالبنان. ففي الطب عُرف الرازي وابن سينا، وفي الهندسة نبغ ابن الهيثم والجزري وثابت بن قرة، وفي علم الحيوان اشتهر الجاحظ والدميري، فكان لهم قصب السبق في العلوم المختلفة، وما زال تأثير إسهاماتهم ممتداً حتى اليوم.

ويحتفي بيت الحكمة في الشارقة بهذه الإنجازات الرائدة لعلماء العرب والمسلمين من خلال معرض «تكوين: العلوم والإبداع»، الذي ينظمه بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية حتى 6 مارس 2024، بهدف إلقاء الضوء على تلك الكنوز العلمية في مختلف مجالات العلوم وبخاصة علم الهندسة، الذي تبلور وبدت معالمه الكلية على أيدي علمائنا الأوائل من العرب والمسلمين، فازدهرت تقنيات الهندسة الميكانيكية -التي عرفت آنذاك باسم «علم الحيل»- في العالم الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري، واستمر عطاء العلماء فيها حتى القرن العاشر الهجري.



اختراع البركار التام

ويتيح القسم الخاص بعلم الهندسة في معرض «تكوين» ببيت الحكمة فرصة للزوار للاطلاع على مجموعة مختارة من مخطوطات الكتب النادرة التي ألفها علماء العرب والمسلمين ممن أبدعوا في هذا الفرع من العلوم نقلاً ودراسةً وتأليفاً واختراعاً، منها مخطوط نادر بعنوان «رسالة في البركار التام والعمل به»، لمؤلفه أبي سهل ويجن بن رستم القوهي، المتوفى عام 405 هـ، وهو أول من طوّر آلة البركار ورسم لها صوراً غاية في الدقة ووسع استخداماتها في القياسات الهندسية.



ترجمة إقليدس وأرخميدس

وبإمكان زوار المعرض الاطلاع على مخطوطة بعنوان «تحرير أصول إقليدس» من تأليف نصير الدين محمد بن محمد الطوسي، المتوفى عام 672هـ، وهي مخطوطة تعكس الجهود الحثيثة لعلمائنا الأوائل في نقل علوم الحضارات الأخرى وترجمتها إلى اللغة العربية، وقد تسابقوا إلى دراستها، مثل كتب «إقليدس» التي لم يكتف العلماء بترجمتها، بل نقدوها نقداً علمياً، ونقحوها وأضافوا إليها مسائل جديدة. وهناك أيضاً مخطوطة من كتاب «شرح أشكال التأسيس» لموسى بن محمد قاضي زاده، الذي يرسم فيه الأشكال المتنوعة ويذكر أحجامها ومساحاتها، ومن بينها المعين وشبه المعين، والمنحرف وشبه المنحرف.



الإبداع الهندسي الإسلامي

وقد عمل علماء العرب والمسلمين على تنقيح مؤلفات علم الهندسة وأضافوا إليها بصمتهم، فألفوا كتباً كاملة في المساحات والأحجام والزوايا والمضلعات وتحليل المسائل الهندسية، بل وتخصصوا في مسائل معينة من الهندسة مثل المساحة. ومن المقتنيات المعروضة في هذا المجال مخطوطة من كتاب «شرح نخبة التفاحة في علم المساحة» لمؤلفه عبداللطيف بن أحمد الدمشقي الكتبي، وهو كتاب يقدم شرحاً مفصلاً لطرق استخراج مساحات الأشكال المتعددة والمعقدة، منها ما هو على شكل هلال أو أشكال غير متساوية المحيط، مع دعمه بالرسوم التوضيحية.



ابتكارات واختراعات

ولم يتوقف علماؤنا الأوائل في دراساتهم على الطرق النظرية والاستنتاجات القياسية، بل قدموا أيضاً مجموعة من الابتكارات والاختراعات الهندسية التي لعبت دوراً مفصلياً في نمو هذا العلم وانتشاره وتقدمه، فاخترعوا آلات القياس الهندسية، وآلات الرسم المتناسق حيث ذكرها أبو الوفاء محمد البوزجاني في رسائله التي تعود إلى القرن العاشر الميلادي، وكتابه «الأعمال الهندسية» الذي وثق فيه استخدام المسطرة والبركار، في حين سخّر بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل الجزري علم الهندسة في الصناعة والآلات الميكانيكية.

ويقام معرض «تكوين: العلوم والإبداع» في بيت الحكمة بالتعاون مع مركز الملك فيصل كشريك استراتيجي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كشريك إعلامي، وبرعاية ودعم كل من دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف.