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مكتبة محمد بن راشد تنظم فعالية «أيام أم كلثوم»

مكتبة محمد بن راشد (من المصدر)
6 يناير 2024 00:47

دبي (الاتحاد)

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ضمن فعاليات أيام المكتبة الشهرية، وإحياءً لذكرى كوكب الشرق، وتقديراً لإسهاماتها الخالدة التي أثرت الساحة الفنية العربية، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية «أيام أم كلثوم»، خلال يومي 11 و12 يناير الجاري، وفي تمام الساعة 7 مساءً على مدرج مسرح الخور، حيث يبدأ اليوم الأول من البرنامج بجلسة حوارية لمناقشة كتاب «أم كلثوم في أبوظبي» لمعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، يقدمها عبد الغفار حسين وناصر عراق وتدير الجلسة الإعلامية منى الرئيسي.
كما يشهد اليوم الثاني من البرنامج أمسية غنائية طربية، تحييها الفنانة نيرمين وهبة، حيث تؤدي مجموعة من الأغاني الخالدة للفنانة الراحلة أم كلثوم برفقة عدد من العازفين على العود والكمان والرق والناي والقانون، ونستذكر معها أجمل ما قدمته كوكب الشرق على المسرح مثل «ألف ليلة وليلة» و«دارت الأيام»، بالإضافة إلى أغنيتها «حب إيه» و«بعيد عنك» و«أنت عمري».
وتدعو مكتبة محمد بن راشد الراغبين في الحضور والمشاركة إلى الاطلاع على برنامج فعاليات المكتبة وجدول المواعيد والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني mbrl.ae، بالإضافة إلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.
جدير بالذكر، أن فعالية «أيام أم كلثوم» تأتي ضمن سلسلة مميزة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل التي تنظمها المكتبة على مدار العام، والتي تغطي مجالات متنوعة تشمل الترفيه والتعليم والتثقيف، لتحقيق الفائدة القصوى من المحتوى المعرفي لكل من يقصدها، انطلاقاً من رسالتها واستراتيجيتها لرفع الوعي العلمي والثقافي لدى أفراد المجتمع كافة، وجعل المعرفة والعلوم متاحة للجميع.

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