الأحد 7 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«ظلال مضيئة».. تستلهم شعرية المكان وتجليات الأساطير

من لوحات محمد الهاني (من المصدر)
7 يناير 2024 01:00

محمد نجيم (الرباط)

أخبار ذات صلة
علي العباني.. فنان يرسم فضاءات الذاكرة والحلم
أحمد مراد: رواية «الهول».. أحداث من زمن آخر!

قدم الفنان التشكيلي المغربي، محمد الهاني، أعماله الفنية في معرض نظم بمدينة الجديدة، لوحات تعود لسنوات طويلة صبّ فيها الفنان عصارة تجربته، التي تمتد لعقود من الزمن، وسافر بنا في لوحاته إلى عوالم غابرة ومتخيلة صاغها الفنان بريشته وقوة الألوان، مانحاً المتلقي شحنة من الجمال واللذة البصرية، التي تسبح خارج المألوف، وتطرح أسئلة وجودية تقارب بين قوة حضور المكان وتجليات الأساطير.
وفي معرضه الذي حمل عنوان «ظلال مضيئة» يقدم لنا الفنان محمد الهاني (1952) 25 لوحة مرسومة على القماش وبأحجام مختلفة، استمد موضوعاتها من ذاكرته ومتخيله الشخصي، وقال خلال افتتاح المعرض إن لوحاته تنضح بأسلوب شخصي وفريد للغاية يمزج العناصر الكلاسيكية مع عناصر أكثر معاصرة، كما أن سمة «الظلال المضيئة» تمنح تأويلاً وبعداً آخر للوحاته الجميلة، وأضاف: «إنها توضح تأثير الضوء لتفسير الجانب الخفي من العالم البديع الذي يقع خلف ظلال أعماله». فيما وصفه الناقد الجمالي منصف عبد الحق قائلاً «إنه يرسم متعة العيش، وإن نبوغ هذا الفنان الفريد من نوعه، يظهر من خلال أعماله». 
ويظل الفنان محمد الهاني منصتاً بعمق وروية لدواخله ومخلصاً لأسئلته القلقة حول المجتمع والوجود. وهو منذ طفولته الحالمة مولع بالتقاط ما ينطبع في مخيلته البصرية المبكرة بحس تلقائي، متأثراً بكبار الفنانين الحالمين والعجائبيين حسب الناقد الفني عبدالله الشيخ، الذي اعتبر أن الهاني «ارتاد مغامرة نحت لغة تشكيلية خاصة به تزاوج بسلاسة وبلاغة بين الواقعية التشخيصية والغرائبية الرمزية خارج دوائر التعبير المباشر ودروب الاستشراق الفني المسدودة. لقد تمكن محمد الهاني، المقل في معارضه، من تأثيث فضاء تشكيلي وحكائي، مقدماً إياه كحساسية ذاتية منفتحة باستمرار على غرائبية الشكل وانزياح الصورة عن المعطيات البصرية المألوفة (الخط، الزخرفة، الالتقاط الفوتوغرافي، التسجيل السردي). 

الفن التشكيلي
الثقافة
الشعر
آخر الأخبار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
6 يناير 2024
وزيرة الخارجية اليابانية
الأخبار العالمية
وزيرة الخارجية اليابانية تزور أوكرانيا
اليوم 09:55
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
الرياضة
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
اليوم 09:26
ماتزاري يأسف على نابولي!
الرياضة
ماتزاري يأسف على نابولي!
اليوم 09:15
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
الرياضة
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©