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التعليم والمعرفة

علي العباني.. فنان يرسم فضاءات الذاكرة والحلم

من أعمال علي العباني الفنية (من المصدر)
7 يناير 2024 01:00

ساسي جبيل (تونس)

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حققت تجربة الرسام التشكيلي الليبي، علي العباني، انتشاراً واسعاً خارج حدود بلاده، فمنذ التحق بالحركة التشكيلية في ليبيا أوائل الستينيات وهو يجتهد في البحث عن اللوحة التي يريد منذ عقود من الزمن قضاها في اقتفاء أثر اللون والبحث في تفاصيله عن فضاء مفتوح يشبه ديار الأهل في بلدته البعيدة.
وقد درس العباني فن الرسم بإيطاليا التي تخرج من جامعاتها عام 1978 في مجال الفنون التشكيلية، ثم تأصلت تجربته من خلال الارتباط بالقيم الجمالية والفنية في وطنه، ممزوجة بالدراسة الأكاديمية في الخارج، وهو يمتلك نظرة متجددة في أفق عالمي واسع، تجعله صاحب تجربة إنسانية إبداعية مهمة، حيث ظل يثابر بجدية على تطوير فنه والحضور الفاعل في مسيرة الحركة الفنية التشكيلية بليبيا وخارجها، وبلغ عدد المعارض التي شارك فيها أكثر من 100 معرض، وهو رائد في مجال تصوير ورسم البيئة المحلية.
كل الفصول ربيع
وعن تجربته يقول الناقد الفني الليبي يوسف الشريف: إن الفنان علي العباني وهو يغرق حتى التلاشي في اللون بمعنييه الجمالي والنفسي يعشق اللون حد التصوف، وفي الشتاء لا يحب إلا المطر أم الألوان لأنها تأتي بالربيع، وفي الفصول الأخرى يتمنى لو أن كل الفصول كانت ربيعاً، فاللون عنده يعني فرح الحياة، وهو يؤكد مقولة «في البدء كان اللون»، ولعله في ما مضى من تجربته بل وما سيأتي منها سيظل يركض باحثاً عن «لون» ملهم متجدد هو على يقين أنه سيلقاه في كل مرة، ويكاد يلمسه ويحس بحرارته، ولذلك نجد هذا الإصرار منه على البحث عن مدينته الفاضلة الحافلة بألوان!
كما يذهب الناقد الليبي عدنان بشير معيتيق أيضاً إلى أن علي العباني يرسم فضاءات الذاكرة والحلم بروح البحث فائقة الحساسية، تلك الفضاءات الروحية المستلهمة من سهول ووديان مدينته ترهونة حيث الحقول وأشجار اللوز والزيتون والأحراش والآفاق البعيدة، وتبدل الفصول والليل والنهار، وتجاور البر والبحر والخيول واختلاف الوجوه وثنائية الأرض والسماء.
فعل إبداعي
من جانبه يقول العباني عن تجربته الفنية: أجد نفسي موغلاً في خضم طبيعة متفردة في جماليتها. وأتساءل كيف للطبيعة وهي أكبر ظاهرة كونية أن تستنفد ما تمنحنا من مخزون بصري. وكما يقال فالمرء لا يشرب من النهر مرتين. فنحن أيضاً لا نرى الطبيعة إلا مرة واحدة، فهي متبدلة دوماً وأعني بذلك المشهد الواحد في الطبيعة. إنها آسرة بما تمتلئ به أبصارنا في لحظات الوجد بها، وما توقظه الذاكرة في وجداننا. ولوحاتي لم تستوحِ قط الطبيعة بمعناها الجغرافي ولكنها صاغت الطبيعة بمعناها الشعري والروحي بما تحويه من قيم الفضاء والضجيج والسكون، والضوء والظل، والحلم.

الفن التشكيلي
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