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التعليم والمعرفة

انطلاق الدورة السادسة من «القمة الثقافية أبوظبي» 3 مارس المقبل

انطلاق الدورة السادسة من «القمة الثقافية أبوظبي» 3 مارس المقبل
9 يناير 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي انطلاق فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي في منارة السعديات بأبوظبي في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2024. وتجمع القمة، التي تعقد تحت شعار «مسألة وقت»، نخبة من قادة الفكر في الثقافة والفن والتراث والإعلام والموسيقى والمتاحف والسياسة العامة والتكنولوجيا من أكثر من 90 دولة لاستكشاف الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة، والتي غالباً ما تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، في مساعدتنا على اجتياز لحظة التغير الحاسمة هذه في طريقة فهمنا وتعاملنا مع الوقت. وستتناول جلسات القمة كيفية تحويل الوقت من «الطابع الميكانيكي»، الذي يميزه في عصرنا الحالي، إلى «طابع ثقافي جديد»، تتم إعادة مواءمته مع إيقاع الوعي البشري والطبيعة.
وكل يوم، سيتناول برنامج القمة موضوعاً فرعياً محدداً لاستعراض كيفية تطور علاقتنا بالوقت، ودراسة التحديات التي يمثلها هذا التطور لقطاعي الثقافة والإبداع، وتقديم حلول مركزة وعملية. وسيتضمن برنامج القمة عدداً من الكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، والمحاضرات، والحوارات مع الفنانين، وورش العمل، والحوارات الإبداعية، وجلسات مخصَّصة للنقاش عن السياسات، والعروض الثقافية ومعرضاً للفنون المرئية.
وتنظم القمة بالتعاون مع عدد من الشركاء العالميين، من أبرزهم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وإيكونومست إمباكت، ومتحف التصميم في لندن، وشركة جوجل، ومتحف ومؤسسة سولومون آر جوجنهايم، والأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، وعدد من الشركاء من دولة الإمارات، منهم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعهد العالم العربي، وبيركلي أبوظبي، وكلوب دي مدريد، والمجمع الثقافي، والاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة، وإيمج نيشن أبوظبي، واللوفر أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومنتدى ثقافة المدن العالمية، ومتحف زايد الوطني.

دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
القمة الثقافية
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