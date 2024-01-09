«آرت دبي» يعلن البرامج والشراكات الخاصة بدورته السابعة عشرة

دبي (وام)

كشف معرض «آرت دبي» تفاصيل البرامج والشراكات المنضمة إلى الدورة السابعة عشرة للمعرض، والمقرر إقامتها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس، مع تخصيص يوميّ 28 و29 فبراير لكبار المقتنيين، وذلك في مقر مدينة جميرا، دبي. وستتضمن دورة معرض «آرت دبي» لعام 2024 برنامجاً موسّعاً للتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، تأكيداً لمكانة الحدث كنقطة التقاء محورية للمجتمعات الفنية الإبداعية في الجنوب العالمي والتزامه بتحقيق رسالته المتمثلة في إعادة تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه المعرض الفني في دعم النظم البيئية المحلية والإقليمية. كما ستتضمن هذه الدورة بعض أضخم التكليفات الفنية الجديدة وعروضاً أولى لفنانين مشهورين عالمياً وبرامج تعليمية ومحادثات وإسهامات قيادات فكرية، ليكون هذا الحدث الإبداعي الأكثر شمولاً بين المعارض الفنية الدولية على الإطلاق. والتزم معرض «آرت دبي» منذ تأسيسه، بالعمل مع الشركاء المؤسسيين والتجاريين لتطوير نماذج تكليف جديدة وبرامج ثقافية مبتكرة طويلة الأمد وذات تأثير كبير. وتركز أوجه التعاون المختلفة بشكل خاص على التعليم والتقنيات الرقمية، التي تشكل حجر الزاوية في برامج معرض «آرت دبي» على مدار العام، انطلاقاً من الدور الحاسم لهذين القطاعين في تشكيل مستقبل البنية التحتية الثقافية في دبي، وكيفية التفاعل مع بعض أهم الموضوعات الراهنة على الساحة الدولية.



النقاط الرئيسية

تشمل هذه الدورة سلسلة من العروض التي تم تكليفها حديثاً حول موضوعات الشفاء والأمل وقوة الفن خلال الأوقات الصعبة، فيما سيبحث «منتدى الفن العالمي» برعاية شومون باسار ونادين الخوري، العلاقة بين التغير المناخي الحاد والظواهر الجوية الاستثنائية، كما سيتضمن «آرت دبي» في هذه الدورة تقديم سلسلة من محادثات الفن الحديث، تعد الأكبر والأشمل في أي معرض فني، وسيتم تقديمها بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، أول مبادرة فنية تضم معاً المجتمع الفني في دبي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة، الذي ابتكره الفنان ساهيل نايك، بنسخته الأكبر، في البداية في المعرض قبل أن يتوسع ليصل إلى أكثر من 100 مدرسة و15 ألف طالب. علاوة على ذلك، فإن العرض الأول للعمل التركيبي «مساحة قلب»، العمل الجديد الضخم للفنانة كريستا كيم المتخصصة بالفنون الرقمية، برعاية جوليوس باير كجزء من مبادرتهم العالمية NEXT، والذي سيضاف إلى سلسلة العروض المتنوعة والمبتكرة في معرض «آرت دبي».



مسؤولية مجتمعية

قال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي».. «تتحمل المعارض الفنية مثل معرض (آرت دبي) مسؤولية مجتمعية كبيرة. لذا، يواصل معرض (آرت دبي) لعب دور مؤسسي مهم في النظام البيئي الثقافي للمنطقة، من خلال دعم الفنانين وتقديم المنح الدراسية، وتوفير التعليم الثقافي وتعزيز القدرات القيادية الفكرية. ويعكس برنامجنا هذا العام تنوّع المجتمعات الفنية وتنامي تعدد الثقافات في دبي، ما يوفر فرصاً أكثر من أي وقت مضى للفنانين من جميع أنحاء الجنوب العالمي. وتُعد دبي أحد المراكز المهمة للتجديد المستمر والتوظيف الأمثل للإمكانات واكتشاف الفرص، والشراكات التجارية والمؤسسية تعتبر محورية لجميع أنشطتنا، وتدعم برامجنا العالمية غير التجارية».

من جانبها، قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض «آرت دبي»: «تلتزم مجموعة آرت دبي بوضع الأسس الداعمة لتحقيق نظام بيئي ثقافي وإبداعي مزدهر، مستوحى من رؤية دبي وملتزم بمعاييرها. والمشهد الثقافي هنا ينمو بشكل سريع، ونحن فخورون بالدور الذي نلعبه في إشراك وإلهام الجماهير من جميع الأعمار والخلفيات، والمساهمة في دعم الجيل القادم من القيادات الثقافية. وبرامجنا التعليمية والمنح الدراسية والقيادة الفكرية على مدار العام، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركائنا على المدى الطويل، تخلق فرصاً كبيرة للأفراد من جميع أنحاء العالم لإعداد وظائف مهنية في الصناعات الإبداعية في دبي». ويُقام معرض «آرت دبي» بالشراكة مع مجموعة أ.ر.م. القابضة. وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. وبياجيه الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في معرض «آرت دبي»، وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطورة الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية. والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» ويقام في مقره المعهود «مدينة جميرا» في دبي. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قائمة المتحدثين ومواعيد المؤتمر المُقامة ضمن الحدث أوائل شهر فبراير.



قيادات فكرية

في حين لم تعد الظواهر الجوية العنيفة - من الفيضانات والقحط والعواصف إلى التلوث الضبابي الدخاني - مقتصرة على «الدول النامية» في القرن الحادي والعشرين، فإن التهديدات والمخاطر المصاحبة لتلك المتغيرات المناخية تبرز أهمية تسريع وتيرة الابتكارات، وتعزيز القدرة على تخيل الحلول للتحديات. وعلى مدار يومين، سيستعرض «منتدى الفن العالمي»، القمة الرائدة في معرض «آرت دبي»، الثقافات والتقنيات والعلوم والمبادرات المتعلقة بظواهر الجوية العنيفة والتغير المناخي الحاد من خلال العديد من أكثر الفنانين والمهندسين المعماريين والأكاديميين والقيمين والمفكرين تأثيراً في العالم.

وتُقام الدورة الـ17 لمنتدى الفن العالمي، تحت عنوان «بكل الأحوال»، بتنظيم من المفوض شومون باسار والقيّمة الفنيّة نادين الخوري، الذي سيقام في الفترة من 29 فبراير إلى 1 مارس 2024. ومن بين المتحدثين المشاركين في المنتدى الدكتورة ستيفاني روزنتال، مديرة متحف جوجنهايم أبوظبي، وسمير بانتال، مدير استوديو AMO في مكتب متروبوليتان للعمارة في روتردام، وآن هولتروب، مؤسسة ستوديو آن هولتروب في البحرين، ومنيرة القادري، الفنانة الكويتية المقيمة في برلين، وغابرييل ألونسو، الفنان والباحث من مدريد، بالإضافة إلى المزيد من المشاركين.

ودعماً لالتزام معرض «آرت دبي» بتقديم المنح الدراسية، يتم تقديم محادثات الفن الحديث ومقتنيه، بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، أول مبادرة فنية تلم شمل المجتمع الفني في دبي. إذ ستسلط «محادثات آرت دبي الحديثة» الضوء على الروابط الفنية التي أصبحت ممكنة بفضل الجغرافيا السياسية السوفيتية أثناء الحرب الباردة، مما يحول التركيز من العواصم الغربية، ويركز المحادثات على تأثير التعليم والمعارض السوفيتية على فنانين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. فعلى الرغم من أن هذه الأنظمة من شرق الشرق وجنوب الجنوب ربما لم تعد واضحة اليوم، إلا أنها كانت محورية في تشكيل الفن الحديث في المنطقة.



القصص الشخصية

من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة ثقافياً من القيمين والباحثين وأصحاب المعارض الفنية، ستسلط كل لجنة الضوء على القصص الشخصية للفنانين الممثلين في قسم «آرت دبي الحديث»، كما أنها ستوفر سياقاً تاريخياً للمجموعة الفريدة من الفنانين في القسم، وتكشف عن سبب بقاء هذه الأعمال ذات قيمة وذات صلة بالجماهير ومقتني الأعمال الفنية والمؤسسات ويقود مقتني الأعمال الفنية من الأفراد والمؤسسات التحولات الثقافية في المراكز الثقافية الناشئة. ومن خلال التركيز على موضوعات تشمل الأعمال الخيرية ودعم الشركات للفنون والمجموعات المؤسسية الفنية، ستسلط محادثات «آرت دبي لمقتني الأعمال الفنية» الضوء على القوى والاستراتيجيات والشغاف المميزة التي تكون المشهد الفني والثقافي العالمي.



البرامج التعليمية

سيكون تعزيز التزام المعرض الطويل الأمد بالتعليم والتطوير المهني والقيادات الفكرية أكبر برنامج على الإطلاق من المحادثات وورش العمل والفعاليات، والذي سيقام على مدار أيام المعرض الخمسة. ويدخل برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة حالياً عامه الرابع، وستكون نسخة عام 2024 الأكبر إلى يومنا هذا، حيث سيصل إلى أكثر من 15 ألف طالب في أكثر من 100 مدرسة في ما يعد البرنامج التعليمي الأكثر طموحاً في الإمارات. وفي كل عام، يتم اختيار فنان لتطوير ورش العمل، والتي تبدأ في معرض «آرت دبي» قبل أن تتوسع لتشمل المدارس الخاصة والحكومية ومدارس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في جميع الإمارات السبع. وتم اختيار الفنان ساهيل نايك، المقيم في مدينة جوا الهندية، لتطوير برنامج عام 2024، وستأخذ ممارساته القائمة على تعليم مهارات النحت والهندسة المعمارية والفن المشاركين في رحلة عبر الإبداع باستخدام فنون الديوراما والذاكرة والبيئة المبنية كمصادر للإلهام. ستدعو ورش العمل هذه، من خلال التركيز على موضوعات البيئة والطبيعة، الأطفال لاستكشاف السؤال المحوري: «كيف تتخيل الأجيال الشابة مدن المستقبل، وما الذي ستشمله؟»، ويهدف المعرض إلى رعاية المواهب الناشئة والقيادات الثقافية المستقبلية، وسيواصل إدارة برنامج التطوير المهني والتدريبي «كامبس آرت دبي». واحتفالاً بعامها الحادي عشر، تم تصميم المبادرة لتزويد الخريجين الجدد بالتوجيهات والدروس المتقدمة والخبرة العملية عبر الأقسام المتنوعة في المعرض. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المشاركون من الجولات المنسقة للمنظمات الثقافية الرائدة في المدينة، مما يوفر لهم رؤى عملية ومساراً واضحاً لهم للبدء والازدهار في المشهد الفني الديناميكي.



قوة الفن

ستتضمن تكليفات «آرت دبي» لهذا العام سلسلة من العروض والأفلام والأنشطة الجديدة التي تركز على موضوعات الأمل والمجتمع وقوة الفن لمساعدتنا في اجتياز الأوقات الصعبة. واستكمالاً لقسم معرض البوابة في «آرت دبي»، والذي يشرف عليه إيميليانو فالديس، ينحدر الفنانون المشاركون من الجنوب العالمي، وسيستكشفون جوانب مختلفة من عمليات التعافي، ووضع مساحات خاصة للتأمل والتفكير، فمن خلال الممارسات ذات التوجه الاجتماعي التي تتفاعل مع المجتمعات المحلية، وخلق تجارب لتعزيز الرعاية والتحرر. وستقوم مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، الشريك الرئيسي في معرض «آرت دبي»، بتقديم عمل تركيبي رقمي جديد بتكليف من الفنانة الكندية الكورية كريستا كيم. إذ يعتبر «مساحة القلب»، تجربة غامرة ستسمح للضيوف بالتواصل مع بعضهم البعض عبر لغة ينطقها الجميع، وهي نبض قلب الإنسان، حيث سيتم تصور إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر، وتشكيل من خلالها الأنماط التي تبعث على التنويم والأشكال التأملية المعروضة عبر لوحة LED ديناميكية. ويأتي الهدف الرئيسي للعمل الفني التركيبي في طرح مفهوم «الوحدة»، حيث يجتمع المشاركون لخلق نسيج اجتماعي، في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا. ويعد العمل الفني «مساحة القلب» بمثابة مرحلة استمرارية لرحلة كيم الاستكشافية المتواصلة للبحث عن الإمكانات الإبداعية للشاشات الرقمية كأدوات تكنولوجية للرفاهية، وهو جزء من عالم جوليوس باير NEXT، الذي يستكشف التوجهات الكبرى عبر الفنون والعلوم والتكنولوجيا. هذا التكليف الرقمي الرئيسي الثاني لجوليوس باير في معرض «آرت دبي»، بعد التعاون الشهير مع الفنان رفيق أناضول في عام 2023.

وفي إطار بداية تعاون جديد مع معرض «آرت دبي»، ستطلق بياجيه، الشريك العائد، معرضها الجديد «بيت الذهب» في معرض «آرت دبي» 2024. لتسليط الضوء على قيمة الذهب باعتباره عنصر الرفاهية المطلقة ورمز الكمال، وهو أمر محوري في فلسفة العلامة التجارية، إذ سيتم عرض سلسلة من تشكيلات المجوهرات والساعات الراقية والقطع التراثية والمجموعات الخاصة في جناح مخصص يضم أعمالاً فنية جديدة وورش عمل وتجارب غامرة.