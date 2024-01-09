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«اتحاد كتاب الإمارات» يعتمد سلسلة فعاليات ضمن برنامجه الثقافي لعام 2024

«اتحاد كتاب الإمارات» يعتمد سلسلة فعاليات ضمن برنامجه الثقافي لعام 2024
10 يناير 2024 00:59

أبوظبي (وام)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، التي ستقام في الربع الأول من عام 2024، موزعةً بين مقرات الاتحاد في إمارات الدولة، يستضيف فيها عدداً من الشعراء، والأدباء والمثقفين الذين لهم حضور لافت في الساحة الأدبية.
وقال الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إن الدورة البرامجية الجديدة للاتحاد، التي تبدأ في الربع الأول من العام الجاري، تؤكد ضرورة العمل المتواصل لدعم الحركة الثقافية في الدولة، ووضع الخطط والبرامج التي تخدم الساحة الأدبية وتتيح الفرصة للشباب والجيل الصاعد لتنمية وصقل مواهبهم من خلال حضور الأنشطة والجلسات المتنوعة، لتكون حلقة وصل بين الجيل الجديد والروّاد، حيث تُشكل فرصة للاستفادة من خبراتهم الواسعة في هذا المجال.

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
الإمارات
سلطان العميمي
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