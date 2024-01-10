محمد الشرقي يشهد «ملتقى الفجيرة الدولي للعود»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الملتقيات الثقافية والفنية في تعزيز المشهد الثقافي على المستويين الإقليمي والعالمي، وأهميتها في تقريب الشعوب بمختلف ثقافاتهم ومراجعهم، والارتقاء بالوعي الفني والجمالي للمجتمعات نحو أرفع المستويات.

جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي للعود في نسخته الثانية، الذي تنظمه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في مجمّع زايد الرياضي بالإمارة، بحضور عددٍ من أهم الفنانين والموسيقيين وصناع آلة العود من حول العالم.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى التطور النوعيّ الذي تشهده إمارة الفجيرة في قطاع الثقافة والفنون، انطلاقاً من رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع التي تهدف إلى التعريف بتاريخ الفنون الإسلامية وأبرز أعلامها، وتعزيز توجّهات الدولة في قطاع الثقافة والفنون، ودعم مؤشراتها التنافسية الداعمة لمحاور التنمية المستدامة الشاملة.

وأشاد سموّه بالجهود المبذولة في إنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه وفعالياته خلال أيام انعقاده، مؤكّداً ضرورة مواصلة تنظيم ملتقيات الفن التي تقرّب ثقافات العالم من بعضها بعضاً، وتسهم في التعريف بمختلف التجارب والممارسات بين الشعوب، ومشاركة القيم الإنسانية المشتركة عبر الفنون بكافة أشكالها التعبيرية. وتجوّل سموّه في المعرض الفني المصاحب للملتقى، واطّلع على أعمال صنّاع آلة العود، والأعمال الفنية لطلبة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

كما كرّم سموه الفنان خالد محمد علي الفائز بجائزة زرياب، والنحّات الفنان الصحبي الشتيوي.

وتضمن حفل افتتاح الملتقى الأوبريت المسرحي الغنائي بعنوان «رحلة زرياب»، الذي استعرض رحلة أبي الحسن بن علي بن نافع الموصلي الذي اشتهر باسم «زرياب» وبرز اسمه في تاريخ العرب والمسلمين وأبرز من نقل مظاهر الحضارة الإسلامية من الشرق إلى الأندلس حتى ذاع صيته في أوروبا والعالم.

ويسلط الملتقى الضوء خلال أيام انعقاده في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري، على مكانة آلة العود في تاريخ الفن العربي الإسلامي عبر العصور، ويستضيف أهمّ الموسيقيين وفرق الفنانين المختصين بالعزف على آلة العود من مختلف دول العالم لتقديم عروض غنائية خلال أيام الملتقى.

حضر الملتقى معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية السابقة، والدكتور المهدي الزواق، مدير المعهد الوطني للفنون الجميلة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون بجمهورية مصر العربية، ووفاء بناني، رئيسة المجلس الوطني للموسيقى في المغرب، وزهور مهاوش، المديرة الجهوية للثقافة جهة طنجة تطوان الحسيمة، والدكتور نصير شمة مؤسس بيت العود العربي، وجمعٌ من الفنانين والموسيقيين والمهتمين.