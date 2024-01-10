دبي (الاتحاد)

نظم نادي الشعر في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ضمن فعاليات فرع دبي، بالتعاون مع مكتبة كلمات، يوم الاثنين الماضي بمقر المكتبة، جلسة مفتوحة بعنوان: «قراءة في أعمال الأديب الراحل أحمد أمين المدني»، أدارت الجلسة الشاعرة مريم الزرعوني، مديرة النادي، وبحضور شيخة المطيري، أمين السر العام للاتحاد، مديرة فرع دبي.

حضر الجلسة الشاعر والباحث د. أحمد محمد عبيد والدكتورة مريم الهاشمي، ناقش الحضور خلالها مؤلفات الكاتب الراحل أحمد المدني، حيث تحدث الدكتور أحمد عبيد عن تجربته في جمع وتوثيق النتاج الأدبي للراحل في الشعر والنثر، وما تميزت به قصائده التي كانت تحمل كثيراً من الصور الشعرية المرتبطة بالطبيعة، والتي تمثل مواقف من تجربة الشاعر الذاتية، إضافة إلى الجانب الرومانسي الذي يستشعره القارئ في قصائد المدني، والتي كان يستقيها من ملامح الرومانسية لدى الجيل القديم، كما ألقى الضوء على جوانب من حياته وشخصيته.

وتطرقت الدكتورة الهاشمي إلى تجربة البحث المنهجي في شعر المدني، واستعرضت أهم المواضيع التي تناولتها قصائده وثيمة الاغتراب التي سيطرت على نصوصه، حيث ذكرت من خلال حديثها أن قصائد «المدني» كانت تحمل أنواعاً متعددة من الاغتراب منها: المكاني، الزماني والاجتماعي، وأنه من خلال بحثها حول موضوعاته التي كان يتحدث عنها في أعماله، وجدت أنها كانت تنبع من الغربة الذاتية الاختيارية أو الروحية التي كان يعاني منها الشاعر الراحل، إضافة إلى الموضوعات القومية التي كان يتناولها في أعماله. وتحدثت المطيري عن الجانب المهني وأثره في حياة الراحل، إذ أنه عمل في مجالات مختلفة وكان منها أميناً لمكتبة دبي العامة في فترة من فترات حياته «رحمه الله».