الخميس 11 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

دارة الدكتور سلطان القاسمي تستذكر حكاية أسمى جائزة شرفية ألمانية

دارة الدكتور سلطان القاسمي تستذكر حكاية أسمى جائزة شرفية ألمانية
11 يناير 2024 01:15

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم

أعادت دارة الدكتور سلطان القاسمي الذاكرة إلى تاريخ 2 يوليو 2015 ضمن مشروعها الشهري «قصة جائزة»، وهو اليوم الذي مُنح فيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في قصر البديع وسام الاستحقاق الكبير مع النجمة الألمانية ليكون هذا الحدث قصة شهر يناير. وفي ذلك التاريخ قدّم إكهارد ويلهلم لوبكيماير، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى حاكم الشارقة نيابة عن يواخيم جاوك، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية سابقاً، الوسام الاتحادي الوحيد والفخري لألمانيا الذي يُعد أعلى جائزة شرفية ألمانية مكتسبة في خدمة الوطن والمجتمع، حيث يمنح للألمان ولشخصيات من دول صديقة وشقيقة اعترافاً بدورهم في مزايا مكتسبة في المجالات الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية.
 وجاء مَنحُ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وسام الاستحقاق الكبير تقديراً لجهود سموه الثقافية والإنسانية والاجتماعية التي ساهمت في تعزيز العلاقة بين الإمارات وألمانيا وتحديداً في العلاقات التي تدعم الإنسانية في مجالات الثقافة والتجارة والسياحة.
وأعرب سموه عن شكره لألمانيا وشعبها، مؤكداً مواصلة دعمه للإنسانية في مختلف مجالاتها، فلطالما شكلت زيارات حاكم الشارقة لألمانيا فرصة لدعم التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي بين البلدين، وتعزيز مبادئ الأواصر الإنسانية بين الجميع، وإشاعة السلام والتسامح، ونبذ التطرف والعنصرية، فعرف في الأوساط السياسية والثقافية الألمانية بأنه قائد المبادئ والإرادة والإيمان العميق بالإنسانية السامية.
وعكس اهتمام حاكم الشارقة بمعرض فرانكفورت للكتاب وزياراته المتكررة له وحرصه على مشاركة الإمارة فيه فكراً ثقافياً لسموه في أوساط المفكرين والمثقفين الألمان؛ ولذلك وجدت إصدارات سموه المترجمة إلى اللغة الألمانية إقبالاً من محبي الاطلاع على الثقافة والحضارة العربية والإسلامية، فكان خير ممثل وداعم لحوار الثقافات بين الشعوب.

دارة الدكتور سلطان القاسمي
الشارقة
الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً
علوم الدار
الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً
اليوم 12:51
كلوب يتحدث عن اللاعب «المذهل»!
الرياضة
كلوب يتحدث عن اللاعب «المذهل»!
اليوم 12:45
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الشارقة الرقمية
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الشارقة الرقمية
اليوم 12:44
تعرف على قرعة «أستراليا المفتوحة»
الرياضة
تعرف على قرعة «أستراليا المفتوحة»
اليوم 12:43
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اقتصاد
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اليوم 12:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©