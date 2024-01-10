تمديد معرض موسم الخريف في «رواق الفن»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، تمديد معرض «بلين دي سانت كروا: أفق» إلى تاريخ 21 يناير، نتيجة الإقبال المتواصل عليه الذي يعود إلى نجاح مؤتمر الأطراف (COP28) وارتفاع الوعي العام، إثر فعاليات عام الاستدامة.

تشكّل أعمال المعرض نتاج بلين دي سانت كروا خلال إقامته الفنية لمدة عام في رواق الفن، أجرى خلالها الفنان مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس وخبراء المناخ، وساهم في حوارات حول القضايا البيئية التي يتناولها أعضاء هيئة التدريس في محاضراتهم بجامعة نيويورك أبوظبي، من العلوم إلى الفنون والإنسانيات.

يستعرض المعرض أعمال دي سانت كروا المستوحاة من مختلف النظم البيئية حول العالم، ويتمحور حول عدد من الأعمال الكبرى الجديدة، وأكبرها مشروع «مقتطف من السبخة، الإمارات العربية المتحدة»، وهو مشروع مشترك مع الفنانة المسرحية وأستاذة الفنون جوانا سيتل التي تشغل منصب العميد المشارك في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث ألهمهما منظر السبخات (البحيرات المالحة) في الدولة. يتضمن المعرض أيضاً سلسلة من «المناظر الطبيعية اللانهائية» المستوحاة من صحارى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي طورها دي سانت كروا بالمشاركة مع مختبر التصوير والتصنيع البحثي بجامعة نيويورك أبوظبي. ويضم المعرض أيضاً عملاً مستلهماً من حوارات الفنان مع مجموعة من أعضاء هيئة تدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية بعنوان «قمم شاهقة: هيماشال (جبل ثلجي)» الذي يتكون من منحوتات لجبل إيفرست وخمسة جبال أخرى توحي بوشك الذوبان والانهيار أمام أنظار الجمهور.

تزامن المعرض مع رئاسة جامعة نيويورك أبوظبي شبكة المناخ الجامعية التي تضم عدداً من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهدفت إلى تفعيل الحوارات وورش العمل والفعاليات العامة ورسم السياسات العامة وتفعيل دور الشباب في الفترة التي سبقت مؤتمر الأطراف وما بعد ذلك.