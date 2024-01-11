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التعليم والمعرفة

«مركز سالم بن حم الثقافي» يطلق برنامج «تراثي هويتي»

جانب من الندوة (من المصدر)
11 يناير 2024 19:28

العين (الاتحاد)

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تحت رعاية الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، أعلن المركز عن تخصيص شهر يناير الجاري للاحتفاء بالتراث الإماراتي من خلال مجموعة من الأنشطة والمحاضرات والمسابقات التي تعنى بتسليط الضوء على التراث الإماراتي الزاخر بالروائع والإبداعات.واستهل البرنامج بندوة حضورية استضافها مركز سالم بن حم الثقافي في مدينة العين حملت عنوان «تراثي هويتي» قدمتها الباحثة في التاريخ الشفاهي مريم سلطان المزروعي تناولت الربط بين التراث والهوية بحضور الشيخ مبارك بن مسلم بن حم وعدد من طلاب المدارس والمهتمين بالتراث في مدينة العين.
وناقشت الندوة جوانب من التراث الإماراتي والسنع الغني بالقيم الأصيلة والموروث الشعبي وسلطت الضوء على أهمية صون التراث والمحافظة عليه، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الابناء.
وقال الشيخ مسلم بن حم: التراث الإماراتي غني وجزء أصيل في وجدان المجتمع وواجب على الجميع العمل للحفاظ على مكونات التراث الإماراتي وترسيخها في أذهان الأجيال القادمة، سيراً على خطى قيادتنا الرشيدة الساعية دوماً إلى تعزيز حضور التراث الإماراتي والعمل على إطلاق المبادرات والفعاليات التي تسلط الضوء على مختلف جوانب التراث.
وتابع بن حم: يأتي إطلاق برنامج «تراثي هويتي» بهدف استدامة رسالة التراث، والحفاظ على مفرداته، وليمنح الجيل الجديد فرصة للتعرف إلى حياة الماضي في ظل العادات والتقاليد، التي تميز الشخصية الإماراتية عبر التاريخ.
وأكد بن حم أن مركز سالم بن حم الثقافي يسهم من خلال رؤيته ورسالته في إرساء مشهد ثقافي، وتشجيع ورعاية الإبداع، وتعزيز التراث، وتأصيل الهوية، وتطوير الذائقة البصرية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تخدم هذه الأهداف.
جدير بالذكر أن «تراثي هويتي» برنامج ثقافي يستهدف تعزيز روح الهوية والتراث والولاء والانتماء لدي أفراد المجتمع من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات والمسابقات التراثية، ويتكون البرنامج من 4 لقاءات حضورية على مدار شهر يناير 2024 تقام بمقر مركز سالم بن حم الثقافي في مدينة العين.

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