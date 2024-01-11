السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تستضيف معرض «الإمارات في معجم العين»

مكتبة محمد بن راشد تستضيف معرض «الإمارات في معجم العين»
12 يناير 2024 01:16

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الاعتداءات على الملاحة بالبحر الأحمر تهديد غير مقبول
الظفرة.. شتاء خلاب في ربوع الصحراء

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، معرض صور «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبدالله الخان، الذي وثق بعدسته الكثير من مفردات الحياة في دولة الإمارات منذ عام 1963، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 31 يناير الجاري.
ويضم المعرض 43 صورة نادرة من تاريخ دولة الإمارات، استعرض الفنان فيها الحياة والمناطق العامة وتفاصيل مختلفة للطرق والجسور وغيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توثيقه نشاطات الحكام والشيوخ والمسؤولين.
وتعكس استضافة مكتبة محمد بن راشد للمعرض الشراكة التي تجمعها بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وحرصها على إثراء الثقافة والفن من خلال توفير نافذة متفردة تطل على تاريخ وتراث دولة الإمارات، لتشكل بذلك مركزاً حيوياً للتعلم والاكتشاف والتواصل الثقافي، ومصدر إلهام للزوار من مختلف الأعمار والثقافات. ومن خلال هذه الفعاليات الفنية والثقافية، تبرز المكتبة كحلقة وصل بين الماضي والحاضر، حيث تسهم في تعميق الوعي بالتراث الغني والتاريخ العريق لدولة الإمارات، واستكشاف مراحل تطورها، وتعزيز الهوية الوطنية والتاريخية.
وتدعو المكتبة زوّارها من عشاق الثقافة والفن والتاريخ للاستمتاع بهذه التجربة الاستثنائية والمجانية، وزيارة معرض «الإمارات في معجم العين» بردهة مسرح الخور في المكتبة، لاستكشاف روائع الصور التي تظهر تاريخ وجمال دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها العريق.

مكتبة محمد بن راشد
دبي
الإمارات
مؤسسة سلطان العويس الثقافية
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
توزيع الطعام على نازحين بمركز إيواء تابع لـ«الأونروا» بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عدم وصول المساعدات إلى شمال غزة
13 يناير 2024
ترامب عقب حضور جلسة محاكمة في المحكمة العليا بنيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب للمفاجآت في سباق الترشح للبيت الأبيض
13 يناير 2024
مواجهة الحركات الإرهابية من أبرز تحديات جيوش الدول الأفريقية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من استمرار تأجيج التوترات في «الساحل الأفريقي»
13 يناير 2024
طفل داخل مخيم للنازحين السوريين في محافظة إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا توافق على تمديد إيصال المساعدات عبر تركيا 6 أشهر
13 يناير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©