السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«فن أبوظبي» يقدم برامج مختلفة على مدار دورته في أبوظبي والعين

«فن أبوظبي» يقدم برامج مختلفة على مدار دورته في أبوظبي والعين
12 يناير 2024 00:03

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الاعتداءات على الملاحة بالبحر الأحمر تهديد غير مقبول
الظفرة.. شتاء خلاب في ربوع الصحراء

يستمر «فن أبوظبي» في تقديم ثلاثة برامج تم الكشف عنها في المعرض الذي أقيم في نوفمبر 2023، وتختتم فعالياتها خلال الأسابيع القادمة.
وتشكل هذه المعارض جزءاً من التزام «فن أبوظبي» المستمر بدعم المجتمع الفني المزدهر في أبوظبي ودولة الإمارات، ويدعو «فن أبوظبي» الزائرين لمشاهدة المعارض في منارة السعديات والمواقع الثقافية في العين طوال الأسابيع القادمة.
ويُقدم البرنامج ثلاثة فنانين ناشئين في دولة الإمارات مع طرح منصة يمكن من خلالها تطوير ممارساتهم وتنفيذ مشروعاتهم الفنية الطموحة، ويتعين على الفنانين إتمام برنامج مدته عام واحد يتضمن ورش عمل وزيارات ميدانية للتعرف على أعمال فنية تحت إشراف القيم الفني المختص، بهدف رفد مسيرة معرض «فن أبوظبي» بأعمال جديدة بشكل سنوي في نوفمبر.
والفنانون المشاركون في برنامج «آفاق الفنانين الناشئين» لهذا العام هم: لطيفة سعيد، والمها جار الله، وسامو شلبي، بإشراف القيم الفني مراد منتظمي ويستمر البرنامج حتى 21 يناير 2024.
ويدعو «فن أبوظبي» كل عام فنانين معروفين ومرموقين لإنشاء أعمال خاصة في مواقع تاريخية وثقافية في العين وإمارة أبوظبي، وذلك بهدف تفعيل هذه المواقع وجذب جماهير جديدة إليها.
وضمت قائمة الفنانين المكلفين لعام 2023 كلاً من نجوم الغانم، ومحمد أحمد إبراهيم، حيث تعرض أعمالهم حتى 21 يناير 2024. ومعرض فني سنوي يسلط الضوء على الفنانين المحليين والعالميين من خلال منظور تنظيمي فريد.
وكانت قيّمة معرض «بوابة» لعام 2023 هي فينيشيا بورتر التي اختارت تقديم عرض استقصائي للرسام الإماراتي والفنان متعدد التخصصات هاشل اللمكي. ويستمر المعرض في منارة السعديات حتى 21 فبراير 2024.

أبوظبي
معرض فن أبوظبي
العين
الإمارات
فن أبوظبي
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
توزيع الطعام على نازحين بمركز إيواء تابع لـ«الأونروا» بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عدم وصول المساعدات إلى شمال غزة
13 يناير 2024
ترامب عقب حضور جلسة محاكمة في المحكمة العليا بنيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب للمفاجآت في سباق الترشح للبيت الأبيض
13 يناير 2024
مواجهة الحركات الإرهابية من أبرز تحديات جيوش الدول الأفريقية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من استمرار تأجيج التوترات في «الساحل الأفريقي»
13 يناير 2024
طفل داخل مخيم للنازحين السوريين في محافظة إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا توافق على تمديد إيصال المساعدات عبر تركيا 6 أشهر
13 يناير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©