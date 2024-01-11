«فن أبوظبي» يقدم برامج مختلفة على مدار دورته في أبوظبي والعين

أبوظبي (وام)

يستمر «فن أبوظبي» في تقديم ثلاثة برامج تم الكشف عنها في المعرض الذي أقيم في نوفمبر 2023، وتختتم فعالياتها خلال الأسابيع القادمة.

وتشكل هذه المعارض جزءاً من التزام «فن أبوظبي» المستمر بدعم المجتمع الفني المزدهر في أبوظبي ودولة الإمارات، ويدعو «فن أبوظبي» الزائرين لمشاهدة المعارض في منارة السعديات والمواقع الثقافية في العين طوال الأسابيع القادمة.

ويُقدم البرنامج ثلاثة فنانين ناشئين في دولة الإمارات مع طرح منصة يمكن من خلالها تطوير ممارساتهم وتنفيذ مشروعاتهم الفنية الطموحة، ويتعين على الفنانين إتمام برنامج مدته عام واحد يتضمن ورش عمل وزيارات ميدانية للتعرف على أعمال فنية تحت إشراف القيم الفني المختص، بهدف رفد مسيرة معرض «فن أبوظبي» بأعمال جديدة بشكل سنوي في نوفمبر.

والفنانون المشاركون في برنامج «آفاق الفنانين الناشئين» لهذا العام هم: لطيفة سعيد، والمها جار الله، وسامو شلبي، بإشراف القيم الفني مراد منتظمي ويستمر البرنامج حتى 21 يناير 2024.

ويدعو «فن أبوظبي» كل عام فنانين معروفين ومرموقين لإنشاء أعمال خاصة في مواقع تاريخية وثقافية في العين وإمارة أبوظبي، وذلك بهدف تفعيل هذه المواقع وجذب جماهير جديدة إليها.

وضمت قائمة الفنانين المكلفين لعام 2023 كلاً من نجوم الغانم، ومحمد أحمد إبراهيم، حيث تعرض أعمالهم حتى 21 يناير 2024. ومعرض فني سنوي يسلط الضوء على الفنانين المحليين والعالميين من خلال منظور تنظيمي فريد.

وكانت قيّمة معرض «بوابة» لعام 2023 هي فينيشيا بورتر التي اختارت تقديم عرض استقصائي للرسام الإماراتي والفنان متعدد التخصصات هاشل اللمكي. ويستمر المعرض في منارة السعديات حتى 21 فبراير 2024.