«الشارقة للفنون».. معارض لفنانين مؤثرين

الشارقة (الاتحاد)

تعلن مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج معارضها وفعالياتها خلال ربيع 2024، وتتضمن معارض فردية وجماعية لفنانين مؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتتعاون فيها مع مؤسسات فنية عالمية.

تشمل معارض المؤسسة التي تقام في الفترة ما بين فبراير ومايو 2024، كلاً من: «لالا روخ: إيقاع الجهات»، «مدرسة الدار البيضاء للفنون: منصات وأنماط الحركة الطليعية لمرحلة ما بعد الاستعمار 1962-1987»، «هينوك ملكامزر: رموز وصور الطلسم»، و«وقت الرسم: ثنائيات». بالإضافة إلى النسخة السادسة عشرة من لقاء مارس السنوي.

يضم معرض «لالا روخ: إيقاع الجهات»، الذي تُقَيِّمُهُ الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وناتاشا جينوالا المديرة الفنية لمهرجان «كولومبوسكوب» للفنون المعاصرة، مجموعة من الرسومات والمواد المطبوعة، والفوتوغراف والفيديو، بما في ذلك أعمالها الأولى التي نادراً ما عُرضت، وصولاً إلى عملها الأخير «روباك» (2016) المكوّن من 88 رسماً ورسوم تحريك (أنيميشن)، إضافة إلى المواد الأرشيفية المنتقاة، لمنتدى العمل النسائي الذي شاركت «لالا روخ» في تأسيسه، إلى جانب مقابلات، ومقاربة عميقة لأعمال الفنانة.