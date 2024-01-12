«دراسات 46»: مقاربات في الثقافة والفكر

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات العدد 46 من مجلة «دراسات»، وهي مجلة نصف سنوية محكّمة، تُعنى بالمقاربات الاجتماعية والإنسانية، إذ تناولت محاور ومواضيع عدة، منها: الدراسات والمقاربات النقدية وعروض الكتب.

وتتعمق الدراسات والمقالات المنشورة التي تضمنها هذا العدد في مجالات الثقافة والتاريخ والتراث والفكر والاجتماع والأدب، وهي مقدمة بشكل علمي توثيقي، حيث تقدم للقارئ تنوعاً فكرياً وثقافياً، لإثراء المعارف المتعددة لديه.

وكتب الدكتور ياسر عبدالوهاب تحت عنوان «الشرق الإسلامي في السياسة الأوروبية أواخر العصور الوسطى: حملة بوسيكو نموذجاً»، وتحدثت الدكتورة أمل الخنصوري في دراستها عن قضايا التراث العمراني العماني ومظاهرها الدالّة على الاهتمام في الجانب الصحي التي حملت عنوان «أنماط المساكن العمانية وعلاقتها بالناحية الصحيّة (1988-1970)».

وفي ما يخص الأدب والخط العربي وتطوراته، كتب الدكتور إبراهيم أبو القاسم عرفة عن تطور الخط العربي في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)، من خلال تتبعه لخطوط أحد المصاحف المهمّة بدار الكتب المصرية في القاهرة. وفي مقاربة نقدية كتب الدكتور صدّيق جوهر عن ديوان «بانتظار الشمس» للشاعرة الإماراتية صالحة غابش.

وكتبت لطيفة الحمادي عن «وظائف العنوان في شعر سلطان العويس»، أحد أشهر شعراء الإمارات. وقدم الدكتور يوسف حطيني، دراسة تحليلية حول الكلمة والصورة عند جبران خليل جبران. وفي الآفاق الأدبية كتبت الدكتورة ليلى درويش عن الخيال والعرفانيّة في دراسة تحليلية أدبية، وفي العدد موضوعات ثقافية وأدبية أخرى.

وفي عروض الكتب التي تناولتها مجلة «دراسات» في هذا العدد، استعرض الدكتور حمد بن صراي كتاب عيسى وبلاد العرب. وكذلك كتاب فنتازيا الأدب العبري- قراءة في رواية «عندما عاد الموتى» للأديب إيلان شينفلد، ويستعرضه الدكتور وليد مصطفى. وكتاب معالم- رحلة الهوية في دروب الثقافة الإسرائيلية باستعراض الدكتورة نهلة راحيل.