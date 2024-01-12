مركز أبوظبي للغة العربية يطلق الدورة الرابعة لبرنامج المنح البحثية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، إطلاق الدورة الرابعة من برنامج المنح البحثية في الأول من يناير 2024، الذي يسعى إلى تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية وتشجيعهم على تقديم مشروعات بحثية نوعية تسهم في تعزيز مكانة العربية، وتنهض بوعي القرّاء وفكرهم، وترتقي بمجالات البحث العلمي.

ويقدّم البرنامج، الذي أطلق عام 2021، ما بين ست وثماني منح سنوياً في عدة مجالات تضمّ: المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتحقيق المخطوطات في مجال علوم اللغة العربية كافة، ويرصد المركز للمنح مبلغاً إجمالياً سنوياً بقيمة 600 ألف درهم إماراتي.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «نسعى، بإطلاق الدورة الرابعة من البرنامج، إلى إتاحة المجال أمام الباحثين الجادين لتقديم المزيد من المشروعات البحثية النوعية التي تسهم في إثراء اللغة العربية وتعزيز مكانتها وريادتها بوصفها ركيزة أساسية للفكر والهوية الوطنية المجتمعية، ونحرص أيضاً على مواصلة الجهود للارتقاء بواقع البحوث العلمية وأثرها الفاعل في ميادين العمل المعرفي».

وأضاف: «نأمل أن يتضمّن برنامج المنح في دورته الحالية مجموعة من الأعمال المتميزة التي نحرص على أن تكون ذات قيمة بحثية عالية، تسلّط الضوء على مواضيع جديدة تسهم في إثراء معارف الدارسين، والقرّاء، والمهتمين على حدٍّ سواء، وتشمل الكثير من الجوانب التي يمكن من خلالها أن ندعم المكتبات العلمية بإصدارات بحثية تخدم تعزيز مكانة اللغة العربية وتعزز حضورها إقليمياً ودولياً».

ويعتزم المركز نشر إصدارات الدورة الثالثة من برنامج المنح البحثية خلال فعّاليات الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب التي تقام خلال الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024، وذلك ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات، وتضم هذه الأعمال: «التحوّلات السردية في الأدب الإماراتي» لمريم الهاشمي، و«اختيارات ابن مسافر من شروح أشعار العرب» تحقيق مقبل الأحمدي ومحمد شفيق البيطار، و«سيرة الإسكندر ذي القرنين وما جرى له من العجايب» دراسة وتحقيق نبيل حمدي الشاهد، و«بياض ورياض» دراسة وتحليل ومقارنة فايز القيسي، و«الرواية التاريخية الجديدة ورهان التخييل» لمصطفى النحال، و«قيافة المعنى: من التأويل إلى الميتا-تأويل» لشفيقة وعيل، و«الحداثة الأدبية والنقدية في السعودية: جذورها واتجاهاتها» لمحمد الصفراني.

وبلغ عدد المنح المقدّمة للباحثين منذ انطلاق البرنامج 20 منحة بحثية، وتلقّى حقل «الأدب والنقد» أكثر المشاركات البحثية، وتلاه «تحقيق المخطوطات» ثم «المعجم العربي»، وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز تزايد أعداد المتقدّمين للبرنامج، لتبلغ 111 مترشّحاً من 17 دولة خلال العام الماضي 2023.