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التعليم والمعرفة

قصائد إنسانية ووطنية في «الشارقة للشعر العربي»

عبدالله العويس ومحمد البريكي خلال الأمسية (من المصدر)
14 يناير 2024 00:40

الشارقة (الاتحاد)

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ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته العشرين، أقيمت قراءة شعرية في بيت الشعر بالشارقة يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، شارك فيها الشعراء: سامي الثقفي، العباس محمد، علاء زهير، نوفل السعيدي، منصف المزغني، بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، والشاعر محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر، وقدمها الشاعر حسين القباحي الذي أشاد بدور المهرجان في مد الجسور بين الشعراء، مثمناً جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي لا تتوقف من أجل الارتقاء بالشعر العربي، ومن ثم إطلاق مبادرات ذات أثر كبير في المشهد الثقافي العام.
وقد شهدت قاعة بيت الشعر حضوراً جماهيرياً كثيفاً من المثقفين والشعراء والنقاد والأساتذة الأكاديميين في الحقول الثقافية كافة، ما ساهم في إحداث تفاعل حقيقي بين المتلقين والشعراء في سادس أيام المهرجان، حيث حلقت قصائد الشعراء في فضاءات إنسانية ووطنية عبرت عن الهم الذاتي.
افتتح القراءات الشاعر د. سامي الثقفي من السعودية بقصيدة «أميرة القلب» ثم قصيدة «عزف على قيثارة الشعر».
ثم قرأ الشاعر العباس محمد من موريتانيا عدداً من قصائده في الأصبوجة الشعرية. وقرأ ثالث شعراء الأمسية الشاعر علاء زهير من الأردن قصيدة بعنوان «قُصاصات». واختتم قراءات الأصبوحة الشعرية الشاعر المنصف المزغني الذي أنشد مقاطع من قصيدة «الوردة والإسمنت».

بيت الشعر
مهرجان الشارقة للشعر العربي
الشارقة
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