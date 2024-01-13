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«مهرجان الثقافة المعاصرة» في جزيرة ياس 24 أبريل

«مهرجان الثقافة المعاصرة» في جزيرة ياس 24 أبريل
14 يناير 2024 00:40

أبوظبي (الاتحاد)

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يعود مهرجان برد أبوظبي، مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة، إلى جزيرة ياس، خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2024، ليجمع تحت مظلته الفن والموسيقى والأزياء والثقافة المعاصرة ويقدمها للزوار بعدسة الشرق الأوسط. 
يدعو المهرجان، الذي يستمر على مدار 5 أيام، الزوار لتجربة باقة من العروض الترفيهية التي تحييها كوكبة من فناني الهيب هوب والجرايم، بالإضافة إلى عروض حصرية من علامات تجارية محلية وعالمية شهيرة للأزياء، ومسابقات كرة السلة، ومأكولات الشارع الشهية، وغيرها. وتم الإعلان عن نسخة مهرجان برد أبوظبي لعام 2024 بالتزامن مع العرض الحصري للفيلم الوثائقي «هذا وقتنا»، للمخرج أشرف دواني، ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين المشاركين في النسخة الأولى من المهرجان، ويسرد كيف جسد 6 فنانين الثقافة المعاصرة في عملهم وحياتهم اليومية. ويتناول الفيلم الذي يسرد أفكار كل فنان، الثقافة المعاصرة كأسلوب حياة، والأفكار التي استلهمها كل فنان من الثقافات المتنوعة التي عاينها بنفسه، ودور البيئة التي ترعرع فيها الفنانون في احتضان مواهبهم الفريدة.

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