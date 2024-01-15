الدورة التاسعة من مهرجان خورفكان المسرحي تنطلق يوم 20 يناير

الشارقة (وام)

أعلنت إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، أن الدورة التاسعة من مهرجان خورفكان المسرحي التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ستنطلق عصر يوم السبت 20 يناير الجاري، بمشاركة العديد من فرق المسرح وفنون الأداء المحلية والدولية التي ستقدم مجموعة واسعة من العروض الفنية والتثقيفية والترفيهية على مدار ساعات التظاهرة الكرنفالية، التي ستتواصل فعالياتها إلى ما بعد منتصف الليل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في قصر الثقافة، وتحدثت فيه مريم المعيني، رئيسة اللجنة الإعلامية لمهرجان خورفكان المسرحي، وعلياء الزعابي، المنسق العام للمهرجان.

تستهل أنشطة المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة سنوياً، تجسيداً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز وتنويع منابر واحتفالات «أبو الفنون»، وتعميق وتجديد تواصله وتفاعله مع الجمهور في كل مكان، بالمسيرة الموكبية التي تتحرك، على مدى ستين دقيقة، من ميدان «وادي شي» إلى موقع الفعاليات في منتزه خورفكان «جوار نصب المقاومة»، وتتقدمها مركبات مزينة على نحو يعكس طابع الحدث، إضافة إلى فرق الألعاب الحركية والبهلوانية، والعديد من المجاميع الفنية والثقافية والشرطية والمدرسية والكشفية.

ثلاث منصات

قالت فواغي فريد الفردان، مسؤولة فعاليات إدارة المسرح بالدائرة، إن فضاء المهرجان يضم ثلاث منصات مجهزة بالإمكانات والوسائط الصوتية والضوئية، وقد ميزت بالألوان الأزرق والأحمر والأخضر، تماشياً مع المزاج الفرجوي للاحتفالية، التي تستهل وقائعها بـ «فن العيالة» الذي يعد من أعرق الفنون الشعبية في الدولة، ويمتزج فيه الغناء بالأداء الحركي، ويروي بأشعاره ومقاماته جانباً من التقاليد والقيم الثرية للمجتمع الإماراتي، يلي ذلك العرضان المسرحيان المدرسيان «في حقلنا ديك» الذي ستقدمه مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي، و«النملة والجندبة» لمدرسة العقد الفريد للتعليم الأساسي، ويقدمان على «المسرح الأحمر»، ويعدان من أفضل عروض الدورة الماضية من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي.

وأضافت الفردان أن المنصة نفسها ستشهد عرض مسرحية «لنتحادث قليلاً» للمخرج جاسم التميمي، التي حازت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، تليها فقرة استعراضية من التراث المصري على المسرح الأحمر، وتعقبها مسرحية «المساجين» التي تقدمها فرقة جوالة كشافة الشارقة «ب» على المسرح الأخضر.

مسابقات تفاعلية

بينت الفردان أن برنامج العروض، يتضمن مسرحية «المبدعون» الموجهة إلى الأطفال، وتقدم على المسرح الأزرق بواسطة فرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، ويخرجها الفنان مبارك ماشي، إضافة إلى المسرحية الكوميدية «زهايمر مبكر» التي ستعرض على المسرح نفسه.

ولفتت إلى أن المهرجان يحفل بعدد من العروض الشعبية الأخرى، مثل «الدان»، و«الليو»، إلى جانب لوحات أدائية فولكلورية من أفريقيا والهند، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان أعدت سلسلة من المسابقات التفاعلية في فنون الأقنعة والزينة والأزياء.