«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في برنامج «سوا» 2024

الشارقة (الاتحاد)

فتحت هيئة الشارقة للمتاحف باب التسجيل في برنامج علم المتاحف «سوا» النوعي مستهدفة طلبة المرحلة المبكرة في الدراسات المتحفية، والمتخصصين في المتاحف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وألمانيا ويستمر حتى الـ31 من يناير الجاري.

ويشرف على البرنامج فريق تدريس متخصص ومتعدد الثقافات يركز على ممارسات متحفية محلية متنوعة، حيث يهدف «سوا» الذي أطلقته الهيئة في عام 2015 إلى تعزيز التغيير المجتمعي وتشجيع المشاركين على التفاعل مع قضايا، مثل تغير المناخ، من خلال مناهج مدروسة تم وضعها بالتعاون بين فرق تدريس عربية وألمانية، مع مراعاة للممارسات المحلية الملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويركز «سوا» على التفكير متعدد التخصصات والممارسات التجريبية في المتاحف العربية والأوروبية الرائدة، والدراسات التراثية، ويستند إلى 4 مراحل متميزة تتضمن المرحلة الأولى ورشة عمل في برلين، فيما تقدم المرحلة الثانية حلقات دراسية افتراضية عبر الإنترنت ومشروع العمل، وتنظم المرحلة الثالثة ورشة عمل في الشارقة، كما تنعقد خلال المرحلة الرابعة الحلقات الدراسية الافتراضية والعروض التقديمية عبر «الإنترنت».

ويعتبر برنامج علم المتاحف «سوا» مبادرة مشتركة بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف ومتاحف برلين الوطنية ومؤسسة التراث الروسي، ومعهد جوته منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية في برلين، حيث يقدم فرصة للمشاركين للتعاون وتطوير مشاريع جديدة، وقد وصفه المشاركون السابقون بأنه إحدى أكثر الدورات تميزاً في تدريب المتاحف الدولي.

يشار إلى أن برنامج «سوا» 2015 يحمل حزمة من الأهداف تتمثل في تشجيع المتخصصين في علم المتاحف على تبادل الخبرات والمعرفة بين الثقافات المختلفة والأساليب المبتكرة في الدراسات المتحفية، وكسب المهارات الأساسية المتعلقة بعلم المتاحف، وإدارتها من المجالات كافة ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى حصول البرنامج على جائزتين دوليتين هما جائزة أكاديمية الشباب العربي الألماني للعلوم الإنسانية «AGYA» لتأثيره في مجال العلوم الإنسانية، في برلين عام 2019، وجائزة أفضل تعاون ثقافي في «برنامج الوجهات الثقافية» LCD في برلين عام 2020، مما يسلط الضوء على مكانته كمبادرة ثقافية عالمية رائدة.

هذا وتم إنشاء أكاديمية علم المتاحف «سوا» كبرنامج تأهيل مهني تمهيدي لأولئك الذين يرغبون في التعرف على المجالات التشغيلية المتنوعة التي تغطيها المتاحف، وقد تم اختيار الاسم لتمثيل هيكل البرنامج الأكاديمي، الذي يفرض باستمرار التعليم المشترك في كافة مجالات المتاحف.

وينبغي على الأشخاص الراغبين في التقدم للتسجيل والمشاركة في البرنامج إرسال سيرة ذاتية قصيرة لا تتجاوز صفحتين، بالإضافة إلى خطاب توصية، كما يتوجب أن يؤكد الطلب (باللغة الإنجليزية) على دوافع المرشح، وكذلك المنفعة الشخصية والمهنية المطلوبة من المشاركة.