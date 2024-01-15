الثلاثاء 16 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة عن تحقيق كتب التراث

فهد المعمري أثناء تقديمه المحاضرة
15 يناير 2024 21:21

دبي (الاتحاد)
نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، محاضرة عن بُعد بعنوان «تحقيق كتب التراث العربي والإسلامي من خلال تجميع النصوص للمخطوط الضائع من بطون الكتب المطبوعة»، قدمها فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات والباحث في التراث الشعبي.
وهدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على جمع نصوص المخطوط الضائع عبر صفحات الكتب والفهارس وكتب المؤلف ذاته الذي ينقل بعضاً من نصوصه في كتبه المطبوعة، وبالتالي فإن تتبع هذه النصوص، يتيح للباحثين والمحققين إعادة رسم كتاب جديد لكتاب كان في حكم الضائع أو المفقود يضاف إلى المكتبة العربية.
وتناولت المحاضرة محاور عدة، من أبرزها: أهمية جمع المادة الضائعة من بطون الكتب، وطبيعة المواد المعرفية والمحتوى التأليفي الذي قام به الباحثون والمحققون، فضلاً عن مناقشة المنهج الذي اتبعه الباحثون والمحققون في سبيل إحياء المخطوط الضائع، وإعادة ترتيبه كما أراده مؤلفه، ونماذج من النقول للمخطوط المفقود، التي جاء بها المؤلفون في مخطوطاتهم التي أصبحت كتُباً مطبوعة، وكُتُب التراجم وأصنافها، وبعض العناوين التي تم جمع مادتها من بطون الكتب، وخرجت كتاباً مطبوعاً، وبعض عناوين المخطوطات التي استخْرجتها من بطون الكتب وليس لها ذكر في فهارس المخطوطات المطبوعة.
وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من الحضور، وكانت نقاشاتهم ثرية من خلال الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها على المحاضر في دردشة المنصة الذي بدوره قام بالرد عليها.

أخبار ذات صلة
انطلاق «المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه» في جدة
«مركز سالم بن حم الثقافي» يطلق برنامج «تراثي هويتي»
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
محاضرة
تحقيق
التراث
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
فلسطينيون يلتمسون الدفء أثناء إعداد ما تيسر من طعام بإشعال الحطب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البرد القارس يفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين
اليوم 00:58
دعوات لضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي إلى مستويات التعاون الثنائي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
اليوم 00:58
أجهزة الأمن الأوروبية متيقظة لمحاولات التنظيم ضرب المصالح الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»
اليوم 00:58
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©