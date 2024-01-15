فضل التميمي: «مسرح زايد» يعزز الإسهامات الإبداعية للشباب

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

عقد مجلس إدارة مسرح زايد للمواهب والشباب اجتماعه الأول في العام 2024، مناقشاً الخطط الاستراتيجية والأعمال الفنية التي سيتبناها المسرح في العام الجديد، بحضور رئيس مجلس الإدارة فضل صالح التميمي وأعضاء المجلس. واستعرض الاجتماع مجموعة من الأسس والمحاور التي سيقوم بها المسرح خلال الأشهر القادمة من فعاليات وأنشطة ومشاركات وورش مسرحية، بالإضافة إلى وضع رؤية واضحة ومدروسة لتنشيط أعضاء المسرح بفاعلية وإيجابية.

وقال فضل التميمي: «إن مسرح زايد للمواهب والشباب يعد اليوم أيقونة تفاعلية تسهم في إثراء الحراك الثقافي والإبداعي، ويجعل طاقات الشباب تصب في عمق الأفكار الإبداعية». لافتاً: وهذا ما نريده من المسرح أن يكون حاضراً في المشهد الثقافي الوطني، محتضناً أفكار الشباب ويكون هو المكان الأمثل لهم ولإسهاماتهم الإبداعية.

وتابع التميمي: المسرح يجب أن يعزز دوره في المشاركات المحلية والدولية، ويكثف الورش الفنية التي تضيف إلى تجارب الشباب وتعزز مهاراتهم، وأن يكون همزة وصل بين المبدع وجمهوره. موضحاً: وهذا ما جعل اجتماع مجلس الإدارة اليوم مثمراً لبناء خطة استراتيجية قادمة توضح ما يرنو إليه المسرح من أعمال وورش وجهود تصب في خدمة المواهب المبدعة.

وأثمر الاجتماع الأول في بداية العام أجندة حددت مسار المسرح وكيفية تعزيز مشاركة الشباب وانخراطهم في الأعمال الفنية التي يقدمها مسرح زايد للمواهب والشباب، من حيث المحتوى والمضمون الذي يليق بمكانة المسرح نفسه، وحضوره الإبداعي البارز، ما يجعل مشاركاته ذات طابع ثري وقيمة عظيمة مليئة بالعمق والمعنى. ومن المتوقع الكشف عن استراتيجية الأنشطة والفعاليات التي سيعمل عليها المسرح خلال الأسابيع القليلة القادمة.