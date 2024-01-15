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انطلاق «المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه» في جدة

تراث مغمور
15 يناير 2024 22:36

جدة (وام)
انطلقت أعمال «المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه» في مدينة جدة، التي تنظمها هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والمهتمين في مجالات علوم الآثار والتراث من 14 دولة حول العالم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المؤتمر، الذي انطلق بحضور الدكتور جاسر بن سليمان الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، يهدف لمناقشة المشاريع البحثية، وتسليط الضوء على معالم التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وكرّم الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، خلال المؤتمر، عدداً من الخبراء والمختصين في مجالات التراث الثقافي المغمور في المياه والفرق البحثية المسحية المشاركة في أعمال المسح الأثري لأعماق البحر الأحمر والخليج العربي وممثلي الهيئات ومراكز البحث العلمي الوطنية والدولية.

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