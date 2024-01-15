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الصحفيون العراقيون يشيدون بدعم حاكم الشارقة للثقافة

الصحفيون العراقيون يشيدون بدعم حاكم الشارقة للثقافة
15 يناير 2024 22:42

الشارقة (وام)
كرم اتحاد الصحفيين العرب، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عرفاناً وتقديراً لدوره في اختيار العراق لاحتضان الدورة الرابعة عشرة لمهرجان المسرح العربي للهيئة العربية للمسرح الذي يقام حالياً ببغداد ودعمه للثقافة عموماً والمسرح بصورة خاصة.
جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته نقابة الصحفيين في مقرها ببغداد، حيث قام مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب بتسليم هدية تذكارية، موجهة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة تسلمها الفنان إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية لمهرجان المسرح العربي، بحضور الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، وعضو مجلس الأمناء للهيئة، ورؤساء الوفود المشاركة في المهرجان.

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نموذج حضاري
قال مؤيد اللامي: «يجمع المهرجان رسائل من معطيات الماضي في قلب الحاضر، ويبعثها إلى المستقبل قائمة على تطلعات المسرحيين العرب التي احتضنها صاحب السمو حاكم الشارقة، فتبلورت نموذجاً حضارياً متقدماً يسبق زمانه».
وأشار اللامي إلى دور الصحافة العراقية في دعم المهرجان وتوظيف قدراتها وكتابها في المتابعة اليومية ورصد الحالة الإبداعية، وتعزيز دور المسرح في المجتمع، منوهاً بعمل نقابة الصحفيين ودورها في نشرع الوعي الإعلامي والثقافي في المجتمع.
الجدير بالذكر أن المهرجان، الذي يقام حالياً ببغداد، وسط إقبال جماهيري حاشد وعروض مسرحية متميزة من عشر دول عربية، يأتي تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية ونقابة الفنانين العراقيين.

سلطان بن محمد القاسمي
اتحاد الصحفيين العرب
تكريم
مؤيد اللامي
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