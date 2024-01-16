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التعليم والمعرفة

نجوم «أمير الشعراء» في مكتبة محمد بن راشد 19 يناير

مكتبة محمد بن راشد (من المصدر)
16 يناير 2024 18:51

دبي (الاتحاد)

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، يوم الجمعة الموافق 19 يناير، في السابعة مساءً على مسرح الخور، أمسية شعرية استثنائية ضمن فعالية «ليالي الشعر»، وذلك بمشاركة كوكبة من شعراء برنامج «أمير الشعراء»، حيث يتألقون بأعذب الكلمات وأجمل الأشعار، ويلقون في الأمسية قصائد حصرية لأول مرة.
وتأتي هذه الأمسية المتفردة في إطار استراتيجية ورؤية مكتبة محمد بن راشد للحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية، إلى جانب تشجيع الكُتّاب والأدباء والشعراء والمبدعين على تعزيز إنتاجهم الفكري والأدبي بلغة الضاد في مختلف الفنون الأدبية.
ويشارك في الأمسية الشعرية نخبة من الشعراء اللامعين الذين أثروا ساحة الشعر العربي بإبداعاتهم في برنامج «أمير الشعراء» في موسمه الأخير، ومن بينهم: الشاعرة نجاة الظاهري من دولة الإمارات، والشاعر عمر المقدي من اليمن، والشاعرة دانا أبو محمود من سوريا، والشاعر خالد الحسن من العراق.
والجدير بالذكر أنَّ الفعاليات الثقافية والأدبية في مكتبة محمد بن راشد تشكل جزءاً مهماً من جهودها لتعزيز الثقافة الأدبية والحفاظ على الهوية الثقافية العربية، بما يتماشى مع رؤيتها لتحفيز الإبداع وتقديم تجربة غنية وممتعة للجمهور.

مكتبة محمد بن راشد
الإمارات
دبي
أمير الشعراء
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