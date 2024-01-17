سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"

نظّمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، ممثلة بدائرة الهوية الثقافية، أمس جلسة حوارية بعنوان " آلة العود في الثقافة العُمانية"؛ بهدف إدراجها في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن مريم بنت ناصر الخربوشية مديرة دائرة الهوية الثقافية في الوزارة، قولها خلال الجلسة الحوارية، إن سلطنة عمان تمكنت من إدراج 4 عناصر وطنية ممثلة في البرعة، والعازي، وعرضة الخيل والإبل، والخنجر العماني، كما تم تسجيل 10 عناصر مشتركة مع الدول الخليجية والعربية ممثلة في فن التغرود، والعيالة، والقهوة العربية، والفضاءات الثقافية للمجالس، وفن الرزفة، وفن النخلة، وسباقات الهجن، والخط العربي، وحداء الإبل، وطبق الهريس.

وأضافت مديرة دائرة الهوية الثقافية أن التحضيرات جارية لتسجيل آلة العود في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو كعنصر مشترك مع الدول العربية التي تتشارك مع سلطنة عمان في الإرث والثقافة والهوية والحضارة.