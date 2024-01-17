الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"

سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
17 يناير 2024 11:53

نظّمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، ممثلة بدائرة الهوية الثقافية، أمس جلسة حوارية بعنوان " آلة العود في الثقافة العُمانية"؛ بهدف إدراجها في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن مريم بنت ناصر الخربوشية مديرة دائرة الهوية الثقافية في الوزارة، قولها خلال الجلسة الحوارية، إن سلطنة عمان تمكنت من إدراج 4 عناصر وطنية ممثلة في البرعة، والعازي، وعرضة الخيل والإبل، والخنجر العماني، كما تم تسجيل 10 عناصر مشتركة مع الدول الخليجية والعربية ممثلة في فن التغرود، والعيالة، والقهوة العربية، والفضاءات الثقافية للمجالس، وفن الرزفة، وفن النخلة، وسباقات الهجن، والخط العربي، وحداء الإبل، وطبق الهريس.

أخبار ذات صلة
مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج «قيم الجيل الباني»
انطلاق «المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه» في جدة

وأضافت مديرة دائرة الهوية الثقافية أن التحضيرات جارية لتسجيل آلة العود في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو كعنصر مشترك مع الدول العربية التي تتشارك مع سلطنة عمان في الإرث والثقافة والهوية والحضارة.

المصدر: وام
التراث الثقافي
اليونسكو
سلطنة عمان
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
علوم الدار
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية
19 يناير 2024
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
اليوم 23:52
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
الرياضة
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
اليوم 23:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©