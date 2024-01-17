الفراغ الخلّاق.. أو عالم الهايكو

بقلم: هيساشي ميزونو

ترجمة أحمد حميدة

تمتاز الثّقافة اليابانيّة، كما فنونها التّقليديّة، بقدر كبير من التقشّف والبساطة والدقّة، من التّجريد والهدوء.. والإنطوائيّة والحزن.. وهي الميزات التي يتلقّفها الإنسان الغربي بإحساس قوامه لامبالاة قد تبلغ حدّ الاستخفاف. ولنذكّر في هذا الصّدد بالبستان الشّهير للزّن في كيوتو، بمعبد «رييو-آن»، فهذا البستان الذي يتألّف من سرير من الحصباء الممشّطة، ومن خمسة عشر جلمود محاطة جميعها بالطّحالب، يعدّ عند متصوّفة الزّن صورة للكون بأجمعه، تمثّل فيه الحصباء الممشّطة.. الأنهار والمحيط، والجلاميد.. الجبال. ولا تولّد رؤية تلك العناصر لدى الإنسان الأوروبيّ غير انطباع باليباس والكآبة، لخلوّها تماماً من الماء، ولانعدام أيّ علاقات بشريّة حميمة فيها، ولا أيّ زينة قد تستعذبها العين. وذلك مشهد.. هو بعيون غربيّة.. فضاء مقفر وبالغ الإيحاش. ومع ذلك ففي مثل ذلك الفضاء المجرّد تحديداً ينبثق الإحساس بالجمال في الثّقافة اليابانيّة.

ويرى «داستسو سوزوكي»، المعروف عالميّاً كأفضل من كتب عن بوذيّة الزّن، أنّ فلسفة الزّن كان لها تأثير عميق في كلّ مناحي الحياة الثّقافيّة في اليابان، وذلك مذ عرفت اليابان تلك الفلسفة في عصر كاماكورا (القرن 12). وقد نُعرّف الزّن بداية.. على أنّه فنّ الحدس والتّعاطي مع الفراغ. ولنضف من الآن أنّ ذلك الفراغ هو أيضا الحياة، لأنّه في فلسفة الزّن، ما من شيء إلاّ ويولد من الفراغ وإلى الفراغ يعود. ويقول أحد معلّمي الزّن في هذا المعنى:«إنّ الفراغ لهو حالة الامتلاء، وإنّ حالة الامتلاء لهي الفراغ»، وكذلك هي الحديقة اليابانيّة الصّغيرة التي تحيل عند متصوّفة الزّن على الكون بأكمله.

والهايكو.. هو ذلك القصيد القصير المكوّن من سبعة عشر مقطعا صوتيّاً، والذي قد نرى فيه المعادل لتلك الحديقة، فهو قصيد بالغ الاختزال ولا يمثّل غير لقطة أو لمعة من الحياة، ولكنّه يكون قادراً في ذات الوقت على إحداث رعشة لا نهائيّة في قلب الإنسان.



الحدس والمنطق

تدعونا فلسفة الزّن إلى تنمية حدس جوهريّ بالحياة، حدس يتعارض تماماً مع التمشّي الفكرى النّابع من اللّغة والمنطق، فالآداب والمعارف والعلم والمفاهيم.. ينتمي جميعها عند الزّن إلى ظلامات الجهل وإلى التشبّث بحبّ الذّات، تلك الصّفات المعيبة التي تحول دون انبثاق المعرفة المتسامية. لذا.. وحتّى يتيسّر له الإفصاح، يلتزم متصوّف الزّن بالصّمت، الذي يتعارض تماماً مع كلّ أنساق التّفكير العقلاني.

وبدافع من تلك الاعتبارات.. ترفض فلسفة الزّن بصورة قطعيّة اللّغة والمنطق، لأنّهما لا يسمحان بالقبض على ما هو جوهريّ في الأشياء، وعاجزان عن الإمساك بتلك الأشياء في كليتها، لاعتمادها المنهج التحليليّ والتركيبيّ في البحث عن الحقيقة. فهي.. بعبارة أخرى تربك التّجربة المباشرة للحياة، وتكون كالمال الذي ينفق لشراء لباس.. ولا يوفّر للإنسان الدّفء بشكل مباشر.

غير أنّه.. لتبليغ فكرة ما، لا محيد لنا عن استخدام اللّغة، فكيف حسم متصوّفة الزّن هذه المسألة؟ لا بدّ من التّأكيد هنا، أنّ الحوارات عند هؤلاء المتصوّفة، هي دوماً حوارات خالية من كلّ معنى ظاهر. وفيما يلي مثال على ذلك: حوار بين مريد ومعلّمه عن البوذا:

المريد: ما هو البوذا؟

المعلّم: إنّه البوذا.

المريد: ما هي الطّريق؟

المعلّم: هي الطّريق.

المريد: ما هو الزّن؟

المعلّم: إنّه الزّن.

فلا أثر هنا لأيّ شرح، لأنّ المطلوب هو ليس التّفكير، ولأنّ الكلمات ليست سوى وسيط غير مباشر، أو وسيلة تقوم على تفكير عقلانيّ ومنطقي يفترض وجود طرف متكلّم وشيء ما يتمّ الحديث عنه، بينما يكمن جوهر الأشياء في الفصل بين هذين الطّرفين. فالحدس وحده يسمح بإدراك ذلك دونما التفاف فكريّ.

ولنأخذ مثالاً آخر قد نلامس فيه روح الزّن، وهو مثال على علاقة وثيقة بالرّسم. لقد سأل مريد معلّمه عن كيفيّة رسم قصبة خيزران، وكانت هذه إجابة المعلّم: «لترسم قصب الخيزران مدّة عشر سنوات، وبعد ذلك دعك تنسى كلّ ما تعلّمته، لتغدو أنت ذاتك.. تلك القصبة». كان على المريد حينئذ أن يمسك دونما وعي منه بماهية قصبة الخيزران أو بروحها. كان عليه، بعبارة أخرى، أن يتفاعل بانسجام مع حركة إيقاعيّة للفكر كامنة على حدّ سواء.. في الرسّام ذاته (الإنسان) وفي قصب الخيزران. ومن هذه الزّاوية يكون الأمر كما لو كان ثمّة تراسل أو حالة انصهار بين الفاعل والموضوع. غير أنّه في فكر الزّن، يعتبر التّمييز بين الكيانين حالة لاحقة، تكون قد سبقتها حالة من التوحّد، أو بصورة أدقّ، لن يكون هناك من حالين، وإنّما شيء واحد، يكون فيه الفاعل هو الموضوع والموضوع هو الفاعل. وقد نُعمّق وجهة النّظر تلك متى تناولنا فكرة الفراغ عند المتصوّفة الزّن.

لنتصوّر في المثال الثّالث الذي يلي.. حواراً متخيّلاً لباشو، أعظم شعراء الهايكو، مع معلّم من معلّمي الزّن. وقد عُرف باشو خاصّة بالهايكو التّالي الذي أحدث ثورة حقيقيّة في كتابة هذا النّمط من الشّعر:

إيه.. البِرْكة القديمة

ضفدعة تنطّ

صوت الماء

والحوار الموالي يتعلّق تحديداً بهذا الهايكو الشّهير:

معلّم الزّن: ما الذي يحدث اليوم؟

باشو: بعد المطر.. غدا الطّحلب مبلّلاً

معلّم الزّن: أيّ عالم كان موجوداً قبل نشأة الطّحلب؟

باشو: كان ثمّة ضجيج.. أحدثته ضفدعة نطّت وسط الماء.

بصورة عامّة، يعدّ هذا المقطع الشّعريّ الثلاثي مترجِماً عن حالة هدوء وسكينة، تشي في أجواء يغشاها الصّمت، بروعة ذلك العالم، الذي كان يبدو شديد التّباين مع الضجّة التي أحدثتها الضّفدعة. غير أنّ هذا الحوار، مهما بدا غامضاً، فإنّه يبيّن أنّ الأمر يتعلّق بالمشهد الأصليّ للعالم. لقد غدا الطّحلب الآن مبلّلاً، ويحملنا هذا على التّساؤل عن حاله قبل وجود عالمنا. وقد تأتي إجابة باشو على هذا النّحو: لقد وجدت البركة القديمة بصورة دائمة، إنّها أقدم من كلّ الأشياء الضّاربة في القدم، بينما تعدّ حركة الضّفدعة جزءاً من حدث آنيّ، خاصّ وذاتيّ. فصوت الماء هو الذي أحدث الاختلاف بين العالمين، بين الأنا والطّبيعة. وليس التّفكير هو الذي سمح بتخيّل المشهد الأصلي، كما أنّه ليس بوسع الإدراك أن يطال أصل الحياة ذاك، لأنّ التّفكير العقلانيّ على درحة من التّواني لا تسمح له بالقبض على تلك الطّراوة المنخطفة والاستمتاع بتلك الحال السّابقة للعالم. ولكن.. قد يلهمنا هذا الحوار، مثل ما هو الشّأن بالنّسبة لفلاسفة الزّن، إحساساً حادّاً بالأبديّة المنطوية في تلك الّلحظة المنخطفة، أي في الصّوت الذي أحدثته الضّفدعة وهي تنطّ وسط الماء. هكذا تدعونا حوارات الزّن إلى تجاوز مستوى الوعي والدّخول بصورة حدسيّة في الفراغ.



فراغ الزّن

يشكّل الفراغ الأسّ المتين لفلسفة الزّان وركنها الرّكين. وقد تمّ اكتشاف فكرة الفراغ تلك، كما مفهوم الصّفر، في الهند. ففي ما يتعلّق بالصّفر، كان فلاسفة الزّن يرون أنّ كلّ الأرقام قابلة للاختصار في الصّفر الذي هو أساس الحساب، وكذا الشّأن بالنّسبة لفراغ الزّن، إذ كانوا يرون أنّ كلّ الأشياء في هذا الوجود يمكن أن تختصر في الفراغ. ولنشر هنا إلى أنّ الأمر لا يتعلّق بعمليّة انصهار بين كيانين من مستويات مختلفة، وإنّما بحالة هذين الكيانين قبل أن ينفصلا عن بعضهما بعضاً، بعبارة أخرى، لا يكون العالمان، ولنقل الدّاخلي والخارجي، متماثلين، فالعالم المذهل هو عالم المثال، وعالم المثال هو عالم المذهل.. ويبدو هذا الأسلوب من التّفكير متناقضاً مع العقل الغربي، الذي يحرص الزّن على تجاوزه، فأيّ شيء من الأشياء، قد يبدو في آن.. فرديّاً ومطلقاً..

يقوم الهايكو، وهو القصيد القصير المتألّف من ستة إلى سبعة مقاطع صوتيّة، بوصف مشهد عادي أو بِمسْح منخطف لمنظر طبيعيّ، ولكن شاعر الهايكو يفصح فيه أيضاً عن إحساس حدسيّ بعظمة الخلق، ويكون ذلك البعد الثّنائيّ في الأشياء (الحسيّ والأبديّ) مماثل للفراغ عند الزّن، وبعبارة أخرى، فإنّ الهايكو يعبّر عن رؤية للوجود هي ذاتها لدي جماعة الزّن. فعلى المستوى الجمالي.. يكون للبساطة والتقشف رنين يتردّد إلى ما لا نهاية، وتلك الطّبيعة الثّنائيّة هي مفتاح الجمال الشفّاف والعميق للهايكو. ولعلّه من المهمّ التوقّف عند هذا الجنس من الشّعر الذي ألهم عديد الشّعراء الفرنسيّين وحفزهم إلى إبداع الشّعر الجديد.