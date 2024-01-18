السعودية و«الإيسيسكو» توقعان اتفاقية البرنامج التنفيذي لدروب الحج

جدة (وام)

وقعت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في المملكة العربية السعودية، مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، اتفاقية «البرنامج التنفيذي لدروب الحج إلى مكة المكرمة والمساجد التاريخية»، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ44 لاجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في مدينة جدة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الاتفاقية تهدف إلى إبراز الدور الحضاري للإسلام ومكانة الحرمين الشريفين كمركز للتلاقي الحضاري والسلم العالمي، ووضع التدابير اللازمة لحماية مواقع التراث الثقافي لدروب الحج نحو مكة المكرمة، والمساجد التاريخية في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى دعم عملية الإحصاء والتوثيق وإدارة وتسجيل المواقع والعناصر المعنية بدروب الحج والمساجد التاريخية وإدراجها على قوائم التراث العالمي وقوائم التراث في العالم الإسلامي، فضلاً عن دعم الصناعات الثقافية المرتبطة بالحج في دول العالم ومواكبتها وحمايتها.

وتشمل بنود الاتفاق، تأسيس دعامة بنيوية تفاعلية من متاحف ومنصات إلكترونية وشبكات تسويق وغيرها لتسليط الضوء على التطور التاريخي الذي شهدته دروب الحج نحو مكة المكرمة والمساجد التاريخية في المواقع المرتبطة بهذه الدروب، إلى جانب إنشاء منظومة عالمية موحدة لاقتصاد الحج، من خلال القنوات الكفيلة بإبراز وترسيخ محورية دروب الحج في دعم وتسويق المنتجات المحلية والوطنية للدول الأعضاء في المنظمة.