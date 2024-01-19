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«خدمات نقل الدم» يكرم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

مشاركون في الحملة (من المصدر)
20 يناير 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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كرم مركز خدمات نقل الدم للأبحاث في الشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك لتعاونه على مدى ثلاثة عشرعاماً في دعم حملات التبرع بالدم، وتسلم التكريم ، الدكتور محمد كامل جاد، مديرعام المركز.
ويأتي التكريم على هامش حملة التبرع بالدم التي نظمها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث لموظفيه في مقره بدبي أول أمس الخميس، حيث بلغ عدد المشاركين في الحملة 60 متبرعاً ومتبرعة. وقد رعت شركة هيونداي للسيارات وشركة جلفكو هذا الحدث الإنساني، من خلال توزيع هدايا رمزية على المتبرعين.
يذكر أن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي يشارك في تنظيم هذه الحملات سنوياً، بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة العمل الخيري، من خلال نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم وتلبية احتياجات المرضى.

مركز خدمات نقل الدم
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
دبي
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
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