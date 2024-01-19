السبت 20 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أُخفي الهوى».. شخوص مهمّشة ومصائر متشابكة

درة الفازع وغلاف رواية «أُخفي الهوى»
20 يناير 2024 00:56

شعبان بلال (القاهرة)

أخبار ذات صلة
إبداعات روائية حصدت الجوائز الأدبية العربية
عيسى ناصري: «الفسيفسائي».. نص مفخّخ يستفزّ الذكاء

في بعض المجتمعات يكون هنالك أحياناً أناس مهمشون، بغض النظر عن حالاتهم المادية، فقد يكونون مهمّشين بسبب الشكل أو البطالة أو اضطراب نفسي، وقد يواجهون وصم المجتمع والمقربين.. وهذه الظاهرة تتصدى لها الكاتبة التونسية درّة الفازع في روايتها «أُخفي الهوى»، وتروي حكايات هؤلاء المهمشين بطرق مختلفة.
وتطرح الكاتبة في الرواية، المرشحة ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2024، سؤالاً مفصليّاً هو: كيف يقع بعض الأشخاص في طريق الخطأ رغم أنهم قد يكونون أصلاً أخياراً في الحقيقة، لتخوض بذلك في ثنائية صراع الخير والشر في النفس البشرية.

فيض مشاعر
ويقوم النص على أحداث وشخصيات حية من المجتمع الإنساني بشكل متوازٍ، وتتصاعد مستويات السرد تدريجياً فيما ترتبط كل شخصية بأخرى في نسيج مفاجئ يكتشفه القارئ عبر خيوطه المتشابكة، ويكتشف أيضاً كيف يرتبط قدر كل واحد من الشخوص في القصة بالآخر.
وفي حديث لـ «الاتحاد» قالت درّة الفازع: «إن الرواية تاريخية وتدور أحداثها في عام 2014 وتحكي عن أجواء وفضاءات في تونس، كيف نعيش وماذا نقول، وتعرض أحلامنا وواقعنا والصعوبات التي قد نواجهها، وفيها أيضاً فيض من المشاعر، كالحب والقطيعة، وهي رواية (ضد النسيان)، وعنوانها مستوحى من أشعار ابن الفارض: (أخفي الهوى ومدامعي تبديه.. وأميته وصبابتي تحييه)، وأنا أحب تلك الأشعار وقد وجدتها تتماشى مع الرواية، لأن فيها كثيراً من الحب والمشاعر عبر حكايات متوازية».
وأضافت: «رغم أن صبغة الرواية محلية، لكن حاولت وضع بُعد إنساني لها، لتلامس القارئ أياً كانت ثقافته، فالتجربة الإنسانية فيها تجعلها عالمية وقابلة لأن تتنقل بين الثقافات عبر هذا الجانب الإنساني».

السهل الممتنع
لغة عربية فصحى بمفردات بسيطة، سردت بها الكاتبة الأحداث، واستخدمت السهل الممتنع، ووضعت اللغة العربية في قالب عصري لتقديم رواية عصرية تحتفي بالحرف العربي حتى في غلافها، لأن المؤلفة تؤمن بأن شخصية كاتب الرواية تتسرب عبر الحروف والكلمات، ولذلك فقد يجد القارئ بالتأكيد بعضاً من درة الفازع بين السطور، وتظهر في الأحداث رؤيتها تجاه العالم وصراع الأجيال.
وعن ذلك تقول: «أعتبر شخصية الراعي الريفي محورية، نراه يتنقل، شخصاً ليس مهماً ولا يستطيع القراءة والكتابة، ثم عندما يذهب إلى أعالي الجبال تعرف قوته في طريقة تعامله مع المواقف المختلفة في مناطق وعرة وصعبة، وقد استلهمت الشخصية من قصة واقعية هي سيرة معينتي المنزلية التي عاشت تلك الحياة».

روايات
الروايات العربية
جائزة البوكر العربية
البوكر العربية
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
الإنتر يقترب من «الهدف الأول»!
الرياضة
الإنتر يقترب من «الهدف الأول»!
اليوم 09:03
13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين
الأخبار العالمية
13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين
اليوم 08:57
المسبار الياباني "سليم" يهبط على القمر ويعاني من مشكلات في الطاقة
الترفيه
المسبار الياباني "سليم" يهبط على القمر ويعاني من مشكلات في الطاقة
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©