جمعية الإمارات للإبداع تزور مهرجان الفنون الإسلامية

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من جمعية الإمارات للإبداع برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يرافقه د. فيصل شاهين الحمادي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الجمعية، معارض مهرجان الفنون الإسلامية المقامة في متحف الشارقة للفنون.

وكان في استقبال الوفد خالد مسلط، مسؤول الاتصال الحكومي في دائرة الثقافة في الشارقة، رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، إضافة إلى أعضاء اللجنة التحضيرية.

وتجوّل الشيخ خالد بن حميد القاسمي والحضور بين أجنحة المعارض التي تضم أعمالاً لفنانين من مختلف دول العالم، واستمع إلى شروحات مفصّلة، حول ما تقوم عليه التجهيزات من رؤى فنية عالمية متنوعة، تعكس جماليات وجوهر الفنون الإسلامية. وثمّن الشيخ خالد القاسمي الدور الريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الثقافة والفنون، وأبدى في الوقت نفسه إعجابه بالأعمال، معتبراً المهرجان بيئة جاذبة للمبدعين من كافة دول العالم.