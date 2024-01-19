السعودية توثق 1138 موقعاً جديداً في التراث العمراني

الرياض (وام)

أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، اعتماد تسجيل وتوثيق 1138 موقع تراث عمراني جديداً في السجل الوطني للتراث العمراني، ليصبح عدد المواقع المسجلة في السجل 3646 موقعاً في مختلف المناطق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن تسجيل المواقع التراثية يأتي في إطار جهود هيئة التراث لاكتشاف المواقع الثقافية بالمملكة، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للتراث العمراني، وإسقاطها على خرائط رقمية تُمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، وبناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع التراثية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.