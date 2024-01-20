مكتبة محمد بن راشد تنظم دورات في فن الأداء المسرحي

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة الفنية والمسرحية على صعيد المنطقة، وضمن برنامجها المجاني لفعاليات المسرح، أعلنت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في فن الأداء المسرحي، والتي ستمتد على مدار أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، وتشمل مجموعة متنوعة من الورش الفنية التي تستهدف تطوير مهارات المشاركين في مجالات مختلفة من الفن المسرحي.

وتبدأ سلسلة البرنامج التدريبي بدورة «تجارب الأداء المسرحي»، بإشراف المدربة انتصار عيسى، الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 25 يناير، وتركز الدورة بشكل خاص على أداء الممثل المسرحي، مع تأكيد أهمية التجريب والتفاعل الديناميكي على خشبة المسرح.