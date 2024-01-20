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«حكماء المسلمين» يعرض «السِّلم وفجر النهضة الأوروبية» بالقاهرة للكتاب

غلاف كتاب «السِّلم وفجر النهضة الأوروبية» بالقاهرة للكتاب
20 يناير 2024 22:44

أبوظبي (الاتحاد)
يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوَّاره كتاب «فكرة السلم فجر النهضة الأوروبيَّة»، بقلم د. بناصر البعزاتي، أستاذ بجامعة محمد الخامس سابقاً، والمتخصص في الأبستمولوجيا وتاريخ العلوم، من إصدارات مركز الحكماء لبحوث السلام.
يشير الكتاب إلى وجود لحظات تاريخيَّة تبيِّن بوضوح أن تراكم الخبرات وتطور الأفكار ينتجان عن التعاون بين فاعلين منتمين إلى أنسجة ثقافية متنوعة، منخرطين في تقاليد فكريَّة متفاعلة، والتعاون لا يستلزم اتفاقاً بين الفاعلين حول مسلَّمات وحقائق، إنما يقتضي المشاركة في تبادل الرؤى، وحتى إمكان الاعتراض على مقترحات الفاعلين في التبادل؛ فتنتج عن ذلك ديناميَّة حوارية خصبة، لافتاً إلى أنه لا بدَّ أن تبرز مواقف تقف ضد المشاركة، وقد تخلق متاعب، لكن السيرورة التاريخية تتجاوزها.
الانفتاح المسالم
ينبه المؤلف على أن التبادل بين المجموعات الثقافيَّة المختلفة أمر ثابت، وهو الذي يبني حضارة؛ لكنَّ الاستفادة منه لا تكون بالحجم والاستيعاب نفسهما لدى كل الأطراف المنخرطة فيه: فهناك مَن يضع موازين بين الحوار المسالم وتسطير خطط للترقية، وهناك مَن يرفض الاستفادة من رؤى الآخرين من منطلقات خاصَّةٍ. ويعطي المؤلف في كتابه أمثلة من القرن الثالث عشر على الانفتاح المسالم وترتيب سبل التعلم من المخالفين، من صقليَّة والأندلس وإيطاليا، حيث تمت الاستفادة من إنجازات أقوام عديدين بأساليب هادئة ومسالمة، من خلال الترجمة والتعليم وتهييء مناخ الحوار المثمر، فاستفادت أوروبا من هذا التفاعل، وطوَّرت أفكارًا في العلم والفنِّ والفلسفة، والسياسة والقانون.
وهكذا، ينظر المؤلِّف عبر هذا الكتاب في ارتباط فكرة السِّلم بالنهضة في أوروبا، تركيزاً على تحولات القرن الثالث عشر؛ وينتقي نصوصاً ومواقفَ مفيدة لهذا الغرض؛ لأنه لا يمكن الإحاطة بكل الملابسات التاريخيَّة التي طبعت هذه الفترة المتميزة بالتنافس محليّاً وعالميّاً.
ويشتمل الكتاب على عدد من المباحث أبرزها: واقع في تحول، مطلب الأمن والاستقرار، فريدرك الثاني وامتلاك العلوم، طليطلة والنقل، ألفونسو العاشر والعلم في الأندلس، التشجيع على العلم، الإصلاح والسِّلم، جدل بين اللاهوتيين والفلاسفة، مرسليو الپادوڤي والسِّلم، مرسليو وأرسطو، الفلسفة والسِّلم.
إصدارات متنوعة
يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ حيث يضم الجناح عدداً كبيراً من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر. ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

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