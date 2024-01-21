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شوقي شمعون: الصحراء أسرار وأعاجيب وكنز فنّي متنوع المفردات

شوقي شمعون
22 يناير 2024 01:04

عبد الله أبوضيف (القاهرة)
الإنسان أحد عناصر أغلب أعماله التشكيلية، محاولاً الإجابة عن أسئلة حول علاقته بالطبيعة وترتيبه بها، ويتجلّى اهتمام الفنان التشكيلي اللبناني شوقي شمعون به في لوحاته منذ أعماله الأولى في سبعينيات القرن الماضي.

شمعون أحد أهم الفنانين التجريديين العرب، يخوض منذ انطلاقته رحلة متعددة التجارب بين تسميات واتجاهات مختلفة للوحات، ويتجاوز عدد معارضه الشخصية العربية والعالمية الـ40 معرضاً.

رحلة كانت بدايتها مجموعة حوض النهر في السبعينيات مروراً بمجموعة من اللوحات المجرّدة في الثمانينيات والتسعينيات، وانتهاء بمجموعة القرن الـ21 بعنوان علاقة الإنسان بالطبيعة، وتفتح طاقات وإمكانيات وتقنيات جديدة تتناسب مع عصرها.

خطوط الانتظار
في لوحات المجموعة ترتسم الصحراء الواسعة برمالها وجبالها وسكونها بأسلوب تجريدي وألوان متعددة، لكنها تقدم شيئاً مشتركاً، هو خطوط وصفوف صغيرة من البشر أسفل اللوحات، في حالة تبدو كالتأمل والترقب وتعطي الإنسان حجمه الصغير أمام مساحة الصحراء الشاسعة.

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وأوضح شمعون لـ«الاتحاد» أن صفوف البشر الصغيرة تمثّل خطوط الانتظار التي نمر بها في كل مراحل حياتنا، ويتجسد بها الانتظار فهو يشغل نسبة كبيرة من وقت الإنسان، فكل الأحداث في الحياة عبارة عن انتظار لأحداث وأفعال، وهي حالة يومية حياتية مرتبطة بمرور الوقت، حالة جميلة لأن جمال الانتظار وسؤال الانتظار غالباً يرتبط بالتفاؤل والأمل». وقال: «الإنسان يشكل أهم عنصر في هذا الكون، فقيمة الجبال والأشجار والبحار تتسارع بوجوده، وهو المقياس الأساسي الذي يكشف لنا عن حجم وتفاصيل وعظمة الكون، سواء كانت جبالًا أو صحارى أو كثباناً أو أبراجاً أو جدراناً، لهذا يشغل الإنسان حيزاً دائماً في لوحاتي».

عودة للجذور
الصحراء في لوحات شمعون لم تأت من فراغ، يعتبرها عودة للجذور والمنبت الأصلي، كون أصول عائلته جاءت من الصحراء بالأساس ولأن الحضارة بدأت منها، ويشعر بالحنين للرجوع إليها عبر فرشاته وألوانه.

وأضاف: «الصحراء أسرار وأعاجيب وأسئلة بتقلباتها ورمالها المتشابهة وسرابها الخادع، تحوّلات طقسها بين الحرارة والثلوج صيفاً وشتاءً، إنها كنز فنّي بمفردات متنوعة وكثبان وجبال وكائنات، هي حالة تعود بالإنسان إلى جذوره الأولى».

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