الثلاثاء 23 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مهرجان عين للأفلام القصيرة ينطلق بنسخته الأولى الأربعاء المقبل

مهرجان عين للأفلام القصيرة ينطلق بنسخته الأولى الأربعاء المقبل
22 يناير 2024 15:18

تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات "مهرجان عين للأفلام القصيرة" في نسخته الأولى التي تنظمها وزارة الإعلام العمانية ممثلة في المديرية العامة للإعلام الإلكتروني، ويستمر 5 أيام بهدف الارتقاء بالفيلم العُماني والحراك الثقافي الفني لصناعة الأفلام في السلطنة، والإسهام في تطوير المحتوى الإبداعي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن اللجنة المنظمة للمهرجان، تأكيدها استكمال كل الاستعدادات والتحضيرات الفنية والإدارية لإطلاق المهرجان، وجاهزية المرافق لبدء الفعاليات واستقبال الرواد والضيوف المشاركين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وتتنافس في "مهرجان عين للأفلام القصيرة" في نسخته الأولى 55 فيلمًا متأهلًا من أصل 71 فيلمًا مشاركًا، تنقسم إلى ثلاث فئات هي الأفلام الروائية القصيرة بواقع 28 فيلمًا، و22 فيلمًا وثائقيًّا، و5 أفلام للأطفال، ستُعرض في صالة "فوكس سينما" في مول عُمان.

ويشهد المهرجان جلسات ثقافية وحلقات عمل تدريبية تناقش كتابة السيناريو والإخراج وقضايا إنتاج السينما، وواقع سوق الأفلام السينمائية في المنطقة والعالم، إلى جانب عروض سينمائية تعرض لأول مرة وتتناول مجالات عدة من بينها المواطنة الصالحة، والسياحة، والشباب والرياضة، والمستقبل التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي، ومواقع التواصل الاجتماعي والسلبيات والإيجابيات فيها، والثقافة والهوية العُمانية، والعلوم والمعارف، والقضايا الاجتماعية.

أخبار ذات صلة
رابطة خريجي جامعة الشارقة تدشن فرعاً بسلطنة عُمان
«الأخضر» يطارد التأهل عبر «البوابة السهلة»

وتشارك في المهرجان نخبة من كبار الفنانين والمخرجين العُمانيين والعالميين، ومتحدثون متخصصون في مجال الفن السينمائي، كما يُشارك في تحكيم الأعمال المقدمة 12 محكمًا من سلطنة عُمان ومملكة البحرين وتونس وألمانيا يتوزعون على 3 فئات هي الفيلم الروائي، والفيلم الوثائقي، وأفلام الطفل.

ويشكّل المهرجان بأفلامه رافدًا مهمًّا للمحتوى الإبداعي العُماني، وسيتيح الفرصة لصنّاع الأفلام المحترفين والناشئين للتنافس على المراكز الأولى وخُصّصت لها جوائز ومبالغ نقدية تبلغ 8000 ريال عُماني، إضافة إلى مبلغ 1000 ريال عُماني للجوائز الفردية، وهي: جائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل ممثل، وجائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل مونتاج، وجائزة أفضل موسيقى سينمائية، وجائزة أفضل مؤثرات، وجائزة أفضل تصوير، وجائزة أفضل مكياج سينمائي.    

                                                                                                                                                                            

المصدر: وام
عمان
سلطنة عمان
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
اليوم 11:57
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اليوم 11:32
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
الرياضة
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
اليوم 11:30
«أجمل شتاء في العالم» يزين معسكرات الأندية
الرياضة
«أجمل شتاء في العالم» يزين معسكرات الأندية
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©