مهرجان عين للأفلام القصيرة ينطلق بنسخته الأولى الأربعاء المقبل

تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات "مهرجان عين للأفلام القصيرة" في نسخته الأولى التي تنظمها وزارة الإعلام العمانية ممثلة في المديرية العامة للإعلام الإلكتروني، ويستمر 5 أيام بهدف الارتقاء بالفيلم العُماني والحراك الثقافي الفني لصناعة الأفلام في السلطنة، والإسهام في تطوير المحتوى الإبداعي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن اللجنة المنظمة للمهرجان، تأكيدها استكمال كل الاستعدادات والتحضيرات الفنية والإدارية لإطلاق المهرجان، وجاهزية المرافق لبدء الفعاليات واستقبال الرواد والضيوف المشاركين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وتتنافس في "مهرجان عين للأفلام القصيرة" في نسخته الأولى 55 فيلمًا متأهلًا من أصل 71 فيلمًا مشاركًا، تنقسم إلى ثلاث فئات هي الأفلام الروائية القصيرة بواقع 28 فيلمًا، و22 فيلمًا وثائقيًّا، و5 أفلام للأطفال، ستُعرض في صالة "فوكس سينما" في مول عُمان.

ويشهد المهرجان جلسات ثقافية وحلقات عمل تدريبية تناقش كتابة السيناريو والإخراج وقضايا إنتاج السينما، وواقع سوق الأفلام السينمائية في المنطقة والعالم، إلى جانب عروض سينمائية تعرض لأول مرة وتتناول مجالات عدة من بينها المواطنة الصالحة، والسياحة، والشباب والرياضة، والمستقبل التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي، ومواقع التواصل الاجتماعي والسلبيات والإيجابيات فيها، والثقافة والهوية العُمانية، والعلوم والمعارف، والقضايا الاجتماعية.

وتشارك في المهرجان نخبة من كبار الفنانين والمخرجين العُمانيين والعالميين، ومتحدثون متخصصون في مجال الفن السينمائي، كما يُشارك في تحكيم الأعمال المقدمة 12 محكمًا من سلطنة عُمان ومملكة البحرين وتونس وألمانيا يتوزعون على 3 فئات هي الفيلم الروائي، والفيلم الوثائقي، وأفلام الطفل.

ويشكّل المهرجان بأفلامه رافدًا مهمًّا للمحتوى الإبداعي العُماني، وسيتيح الفرصة لصنّاع الأفلام المحترفين والناشئين للتنافس على المراكز الأولى وخُصّصت لها جوائز ومبالغ نقدية تبلغ 8000 ريال عُماني، إضافة إلى مبلغ 1000 ريال عُماني للجوائز الفردية، وهي: جائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل ممثل، وجائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل مونتاج، وجائزة أفضل موسيقى سينمائية، وجائزة أفضل مؤثرات، وجائزة أفضل تصوير، وجائزة أفضل مكياج سينمائي.