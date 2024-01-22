البريكي يصدح بقصائده على مسرح الشباب في دبي

دبي (الاتحاد)

في أمسية شتوية مضمخة بعبير القوافي، استضاف مسرح الشباب للفنون في دبي، الشاعر محمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، ضمن سهرة أدبية شعرية قدمتها الشاعرة الهنوف محمد، لتكون أولى فعاليات القطاع الأدبي للمسرح، وحضرها جمهور عريض من الأدباء والشعراء والمثقفين.

وفي بداية الأمسية التي شهدها الفنان والكاتب المسرحي ناجي الحاي، رئيس مجلس إدارة مسرح الشباب للفنون، رحبت الشاعرة الهنوف محمد بالشاعر محمد البريكي، وأشادت بتاريخه الأدبي والشعري الحافل، وإنتاجه الشعري الغزير والمتنوع، والذي تنقل فيه ما بين الشعر العمودي والشعر النبطي، وقد ألقى البريكي خلال الأمسية عدداً من قصائده التي لاقت إعجاباً كبيراً من الحضور.

وفي منتصف الأمسية طرحت مقدمة اللقاء الهنوف محمد، سؤالاً على الجمهور العريض الذي كان أغلبه من الشعراء المقيمين في دولة الإمارات والزائرين لها من أقطار الوطن العربي، حول انطباعاته عن مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي أسدل الستار على دورته الـ 20 منذ أيام قليلة، فعبر الجمهور عن إعجابه الشديد بالتنظيم والحفاوة وكرم الضيافة والمشاركة الغنية والرائعة للشعراء من كافة أقطار الوطن العربي، مشيداً بجهود إمارة الشارقة ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للشعر والشعراء والأدب والأدباء، وشارك الإعلامي والشاعر يوسف علي الغضبان بأبيات شعرية شكر فيها للبريكي جهوده في تنظيم وإخراج المهرجان بأبهى حلة.

ثم تابع الشاعر محمد عبد الله البريكي إلقاء أشعاره العذبة وقصائده الشجية. وفي ختام الأمسية تقدمت الشاعرة الهنوف محمد بالشكر الجزيل للشاعر محمد عبد الله البريكي، على ما قدمه من أشعار، ليقوم بعدها ناجي الحاي، بتكريم الشاعر البريكي على مشاركته الرائعة، مثنياً على جهوده في خدمة الأدب والشعر محلياً وعربياً، وداعياً حضور الأمسية للتعرف على أقسام مسرح الشباب للفنون، ونشاطاته المختلفة والمتنوعة.