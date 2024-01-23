«حكماء المسلمين» يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة (وام)

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاصٍّ في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، الذي يُقامُ خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير القادم، وذلك انطلاقاً من رسالته الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.ويقدم جناح المجلس هذا العام أكثر من 220 مؤلفاً وإصداراً، منها 22 كتاباً جديداً تعالج أبرز القضايا الفكرية المهمَّة. كما يُقدم جناح المجلس لزوَّاره بالمعرض 11 مؤلفاً بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي.

ويستضيف جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكثر من 23 ندوة وفعالية ثقافية يحاضِرُ فيها عددٌ من المفكِّرين والخبراء ورجال الدين، يناقشون خلالها العديد من القضايا الفكرية والإنسانية المهمة.

كما ينظم عدداً من الندوات الثقافية التي يقدمها شباب مبادرة منتدى شباب صنَّاع السلام، التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب وبناء وتطوير قدراتهم في مجالات صناعة السلام، وحوار الأديان، والتعايش السلمي ونشر قيم الأخوة الإنسانية.