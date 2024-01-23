«الإمارات للإفتاء» يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة (وام)

يشارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، النسخة الخامسة والخمسين، بمجموعة مميزة من الإصدارات الحديثة تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الفتوى الشرعية الحضارية.

وتأتي مشاركة المجلس في إطار تحقيق رؤيته الهادفة لتعزيز قيم التسامح والاعتدال ونشر منهجه في الإفتاء، حيث يطلع زوار المعرض على الدور الحيوي الذي يقدمه في الفتوى الشرعية وفق المنهج الحضاري.

ويوفر جناح المجلس لزائري المعرض مجموعة من الإصدارات من أبرزها «وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية» التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة في مجال الاجتهاد الحضاري المعاصر في قضايا النوازل والمستجدات العلمية.

كما يوفر بعض الإصدارات الحديثة، ومن أهمها: «البيان الختامي للمؤتمر العالمي الثاني.. الاستيعاب الشرعي في المستجدات العلمية» و«معرض الإرث الإماراتي.. رواية حضارية في القيم الدينية والإنسانية».

وينظم المجلس عدداً من اللقاءات العلمية والحوارات المتبادلة مع الشركاء الاستراتيجيين.