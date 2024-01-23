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هيئة التراث السعودية تطلق ترخيص المسح الأثري

هيئة التراث السعودية تطلق ترخيص المسح الأثري
23 يناير 2024 21:22

الرياض (وام)

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أطلقت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار، للجهات العلمية والأفراد من المتخصصين والباحثين بآثار المملكة، عبر منصة التراخيص والتصاريح الثقافية «أبدع»، لتمكينهم من إجراء الدراسات البحثية الميدانية في المواقع الأثرية. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، نقلاً عن الهيئة أن إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار، يساعد في تسهيل وتنظيم الأعمال العلمية التي تنفذ من قبل الأفراد المتخصصين والباحثين والجامعات والمراكز العلمية الوطنية والدولية من خلال الفرق العلمية؛ بهدف رفع جودة الأبحاث الأثرية الصادرة عن المملكة، وتسهيل الإجراءات لضمان تحقيق الالتزامات العلمية والقانونية. 

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