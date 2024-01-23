«بالإماراتي».. جلسات نقاشية ملهمة وتجارب إبداعية متنوعة

دبي (الاتحاد)

سلسلة تجارب إبداعية وثقافية نوعية يطل بها محور «بالإماراتي» الذي ترعاه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، بهدف توفير منصة مبتكرة لتبادل الأفكار والتعريف بإنتاجات المثقفين الإماراتيين الأدبية.

وسيشهد محور «بالإماراتي» مشاركة نحو 52 كاتباً ومبدعاً سيتحدثون في أكثر من 30 جلسة حوارية ونقاشية ستعقد خلال فترة المهرجان الذي ينطلق في 31 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، في فندق انتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» حرص الهيئة على النهوض بقطاع الثقافة والفنون المحلي، وضمان استدامته وتطوره عبر دعم المبدعين وأصحاب المواهب المحلية، وتعزيز حضورهم على الساحة وتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور. وقال: «تسعى ‘دبي للثقافة’ عبر محور «بالإماراتي» إلى تهيئة مناخات ملائمة تساهم في بناء جسور التواصل بين الكتاب والمثقفين الإماراتيين ونظرائهم من حول العالم، وتشجيعهم على التفاعل وتبادل الخبرات والأفكار».

ويتضمن برنامج محور «بالإماراتي» تشكيلة متنوعة من الجلسات الملهمة التي تسلط الضوء على الإبداعات المحلية، ومن بينها جلسة «لقاء قامات الأدب» التي تجمع كلاً من معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والكاتب علي أبوالريش، ويناقشون فيها واقع الأدب والشعر الإماراتي، فيما يتناول الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في جلسة «العالم ككتاب مفتوح» فكرة منصات السفر المبتكرة التي تسهم في تحفيز الزوار على استكشاف دبي، ويشارك ضرار بالهول، المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات» في جلسة «هوس المنصب» ويتحدث فيها عن العلاقة المعقدة بين الموظف والمدير.

وضمن محور “بالإماراتي” سيكون زوار المهرجان على موعد مع رائدي الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة للشباب، وهزاع المنصوري، خلال مشاركتهما في جلسة «الإمارات في الفضاء» التي ستشهد إطلاق كتاب «ذاكرة الفضاء المصورة» من إصدار دار (ELF) للنشر، إحدى مبادرات مؤسسة الإمارات للآداب. هنالك جلسات أخرى عديدة متميزة.

يوميات روز

يقدم الفنان راشد المهيري ورشة «فنون الكولاج»، وتكشف الكاتبة ريم الكمالي خلال جلسة «يوميات روز» عن تجربتها في رواية «يوميات روز» التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر العربية»، ويحاور الإعلامي إبراهيم استادي في جلسة «برنامج آخر الليل» كلاً من الشاعر أحمد بخيت والخبيرة الاجتماعية وأخصائية العلاقات خلود أمير، والروائي أشرف فقيه.