«تريندز» يشارك في «القاهرة للكتاب» بأكثر من 200 إصدار معرفي

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، للمرة الثالثة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعاليات نسخته الـ55 في 24 يناير الجاري، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة «تريندز» للمرة الثالثة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تهدف إلى تعزيز جسور التواصل العلمي والفكري والمعرفي بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية ودور النشر الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الحوار الفكري بين الأكاديميين والباحثين والمفكرين من خلال برنامج ثقافي غني بالفعاليات العلمية.

وذكر أن «تريندز» يحرص على المشاركة في أكبر معارض الكتب الإقليمية والعالمية، حيث تعتبر منصات ثقافية رحبة تستوعب مختلف وجهات النظر، وتوفر أيضاً مساحات واسعة لتبادل الرؤى العلمية والبحثية والمعرفية، مما يُكسب المشاركة فيها أهمية خاصة، لما لها من دور بناء في تطوير الفكر الإبداعي، وتلاقح الأفكار، وتعزيز الاستفادة من الإنتاج البحثي والمعرفي.

وأشار العلي إلى أن مشاركة «تريندز» في معرض «القاهرة للكتاب» للمرة الثالثة تعزز حضور المركز على الساحة المعرفية والثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتبار المعرض ملتقى عالمياً للحضارات والثقافات، ومنصة عريقة لتبادل العلوم والمعارف، كما يعكس المعرض التنوع الثقافي الذي يتميز به العالم العربي، ما يتيح للجمهور اكتشاف ثقافات ومعارف جديدة ويعزز تبادل الخبرات والمعرفة.

بدورها، أوضحت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»، أن جناح المركز المشارك في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقع في القاعة الثالثة ويحمل رقم «B45» في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات - القاهرة، مبينة أن الجناح سيكون حافلاً بالفاعليات العلمية والمعرفية الهادفة والجلسات الحوارية والنقاشية التي ستنظم على مدار فترة انعقاد المعرض.

يذكر أن النسخة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد مشاركة أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية.