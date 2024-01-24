«دبي للثقافة» تنظم «قوة الإبهار والتأثير» ضمن «حديث المكتبات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تنظيم دورة «قوة التأثير والإبهار»، وذلك ضمن مبادرتها «حديث المكتبات»، وتأتي هذه الدورة التي يستضيفها متحف الاتحاد في 9 فبراير المقبل، في إطار جهود «الهيئة» الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الأدب والمعرفة بين أفراد المجتمع، وإبراز ما تتمتع به دبي من تنوع ثقافي وإنساني، إلى جانب تبني الطاقات الإبداعية الشابة وتشجيعها على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

ويستعرض خبير تطوير المهارات والباحث في علم النفس الدكتور محمد الخالدي، رئيس مجلس إدارة شركة النخبة الاستشارية، خلال الدورة، مجموعة من المحاور التي تُمكن الجمهور من استكشاف أسرار قوة التأثير والإبهار. وتتضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» وتستمر حتى مارس 2024، تشكيلة متنوعة من الندوات المعرفية والأمسيات وحفلات توقيع الكتب، والورش التدريبية الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة.