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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث الكاتبة فيرجينيا وولف

مكتبة محمد بن راشد
26 يناير 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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في إطار سعيها المتواصل لإثراء المشهد الثقافي والمعرفي على المستوى الوطني، وضمن فعاليات «أيام المكتبة»، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية مميزة بعنوان «فضاءات الكتابة في أدب فيرجينيا وولف» يوم 27 يناير الجاري الساعة السادسة مساءً، وذلك تكريماً للإرث الأدبي الثري للكاتبة والصحفية البريطانية الراحلة فيرجينيا وولف بالتزامن مع ذكرى ميلادها.
وتتضمن الفعالية جلستين نقاشيتين مميزتين باللغتين العربية والإنجليزية، حيث ستناقش الجلسة الأولى بالتعاون مع نادي الكتاب PICK A BOOK، رواية «الأمواج»، أحد الأعمال البارزة في مسيرة «وولف» الأدبية والروائية، والتي تعكس عمق تجربتها وقدرتها على التعبير عن الوجود الإنساني بأسلوب متفرد.
وخلال الجلسة الثانية، ستناقش الدكتورة زينب القيسي كتاب «غرفة تخص المرء وحده»، أحد أهم أعمال فيرجينيا وولف، والذي يسلط الضوء على عدة موضوعات مثل الاستقلالية الفكرية والمكانة الاجتماعية للمرأة بشكل عام.
والجدير بالذكر أن مكتبة محمد بن راشد تسهم بدور محوري في الارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي والأدبي في دولة الإمارات من خلال تعزيز الوعي بالتراث الأدبي العالمي، وفتح نوافذ جديدة للمعرفة والفهم، وتشجيع الحوار الثقافي بين مختلف الثقافات، كما تقود تحفيز الاهتمام بالقراءة والبحث الأدبي من خلال توفير منصة للمثقفين والكتَّاب وعشاق الأدب للتفاعل وتبادل الأفكار، وذلك في إطار رسالتها لدعم وتعزيز الثقافة والمعرفة على المستوى الوطني.

مكتبة محمد بن راشد
دبي
الإمارات
فرجينيا وولف
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