المجمّع الثقافي يعلن برنامجه الفني الحافل لعام 2024

أبوظبي (وام)

يفتتح المجمّع الثقافي بأبوظبي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ثلاثة معارض جديدة ضمن موسمه لعام 2024، بما في ذلك معرض كبير يحتفي بأعمال الفنان الرائد حسين شريف. وبالإضافة إلى المعارض، يقدم المجمّع الثقافي أيضاً برنامجاً عاماً يحفل بالأنشطة، من الحوارات والجولات، وورش العمل، والفعاليات، إلى جانب برامج إقامة فنية سنوية وبرامج الإرشاد التي تهدف إلى دعم ورعاية الفنانين والمبدعين.

ويفتتح المجمّع الثقافي معارضه الفنية الثلاثة يوم الخميس 22 فبراير حيث يلقي معرض «حسين شريف: إعادة صياغة الواقع»، الضوء على أربعة عقود من أعمال شريف الفنية التي توضح ممارساته متعددة التخصصات من الرسم والكولاج والنحت ويستمر لغاية الأحد 1 سبتمبر 2024. ويقام في الوقت ذاته معرض «محلي: النباتات الأصلية في الإمارات العربية المتحدة»، وهو معرض فني جماعي يستعرض النباتات المحلية في الدولة، ويستكشف ظروف كل نبات محلي في المشهد الطبيعي لدولة الإمارات، مع النظر إلى الأجواء المحيطة بالنباتات التي تؤثر على نموها وتمنحها تنوعها الفريد من حيث اللون والملمس والحجم والسلوك.

ولأول مرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، سيتم الاحتفاء بأعمال الرسام الشهير ومؤلف كتب الأطفال إريك كارل في معرض يحمل عنوان «عبر الفصول مع إريك كارل» ويدور حول عجائب فصول الطبيعة على مدار العام ويستمر المعرض حتى الخميس 22 أغسطس 2024،.

ويستضيف المجمّع الثقافي فرقة الغناء والرقص من مسرح شينجيانغ للفنون يوم الأحد 4 فبراير في العرض المبهر «شينجيانغ الموطن الجميل» الذي يمزج بين عدد من الفنون من ضمنها، عروض الأداء والموسيقى الصوتية والكورال في مكان واحد.

واحتفالاً بالعام الصيني الجديد، تم إطلاق العمل الملحمي الموسيقي الراقص «سنة صينية جديدة سعيدة - شينجيانغ موطنٌ جميل» والذي يقدّم ظهوراً استثنائياً يدمج الأداء والموسيقى والغناء. وبتقديم مشترك مع مهرجان أبوظبي والمركز الثقافي الصيني سيقدم الفنان عبدالله الرويشد عرضاً رائعاً يضم أشهر أغانيه يوم السبت 24 فبراير، وذلك خلال أمسيةٍ بعنوان «جلسة مع عبدالله الرويشد»، ستصطحب الجمهور في رحلةٍ إلى عالم الفنان الفريد. وسيقدم الفنان عمر الأمين، يوم الجمعة 19 أبريل، مقطوعة موسيقية حديثة مستوحاة من الأغاني الشعبية السودانية، وتقدم مزيجاً فريداً يجمع بين الأغاني القديمة والإيقاعات الحديثة.

وفي يوم الجمعة 26 أبريل، يستضيف المجمّع فرقة المسرح الحديث في مسرحية الأطفال الكوميدية «أتراسا» من تأليف سلطان بن دافون وإخراج عمر الملا. وتدور أحداث المسرحية الإماراتية حول موضوع الوقت باعتباره أحد أكثر الموارد قيمةً في الحياة، وهو مناسب للعائلات والأطفال، حيث يقدم للجيل الشاب درساً لا يُنسى حول أهمية الوقت الذي عندما يضيع لا يمكن استرداده. ويجسد العمل المسرحي المبهج «اليرقة الجائعة جداً» قصة كتاب الأطفال المحبوب للكاتب والرّسام إريك كارل، عبر مزيجٍ من الألوان النابضة بالحياة والشخصيات الجذابة. وسيأخذ العرض القصصي الخيالي المقام يوم الأحد 28 أبريل في رحلة تصوّر تحول اليرقة الصغيرة إلى فراشة جميلة، ليكون بمثابة بوابة تعرّف الأطفال وعائلاتهم بسحر عالم كارل الخيالي. بالشراكة مع مركز «الفن للجميع».

وسيقدم المجمّع الثقافي ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، السبت 4 مايو، أمسية فنية بعنوان «فاطمة الهاشمي - رحلة اللغة العربية عبر الموسيقى»، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأغاني بمختلف اللهجات. وستثري الهاشمي عالم الموسيقى العربية بصوت جديد معاصر، وستأخذ الجمهور في رحلة تعرض من خلالها جمال اللغة العربية وتعقيدها عبر مزيج من الموسيقى العربية التقليدية والموسيقى المعاصرة.

وفي عرض ساحر آخر للأطفال يومي الجمعة 24 مايو والسبت 25 مايو، تقدمه «تول ستوريز» بالشراكة مع «سنتر ستيج»، سيتعرّف الجمهور الصغير على قصة «ابنة الغرفول»، المستوحاة من كتاب مصوّر محبوب جداً لجوليا دونالدسون وأكسيل شيفلر. ويتتبع العرض قصة ابنة الغرفول التي تتجاهل تحذيرات والدها بشأن الفأر السيئ الكبير وتخرج متسللةً إلى الغابة المظلمة في ليلة برية وعاصفة. وإلى جانب هذا البرنامج الثقافي الغني، سينظم المجمّع الثقافي مجموعة واسعة من الأنشطة اليومية.

وتستضيف مكتبة أبوظبي للأطفال، التي تضم مجموعة مختارة من القصص الخيالية والواقعية، والروايات، والسير الذاتية، والمواد المرجعية بعدة لغات، والتي تناسب الأطفال حتى سن 14 عاماً، أنشطة تشمل تطوير مهارات الطفولة المبكرة، والقراءة، والكتابة، والفنون، والحرف اليدوية، والاستكشاف، والابتكار، وذلك في مساحاتها المخصصة للتعلم واللعب. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم استديوهات بيت الخط، والمرسم الحر، ومركز الفنون للأطفال -التابعة للمجمّع الثقافي- مجموعة من ورش العمل والدورات الإبداعية الشهرية المخصصة لليافعين والأطفال في مجالات الرسم، والتلوين، والنحت، وفنون الفخار، وتصميم الأزياء والخياطة، والخط العربي.