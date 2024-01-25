مركز «تريندز» يشارك في معرض القاهرة للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات جناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يشارك في النسخة الـ55 من المعرض بأكثر من 200 إصدار علمي ومعرفي متنوع، وتتواصل الدورة الجديدة التي تحمل شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» حتى السادس من فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهد جناح «تريندز» في اليوم الافتتاحي زيارات رسمية مكثفة، شملت دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية. واطلع معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على جناح المركز وما يحفل به من بحوث علمية قيمة، كما تعرف معاليه على الكتب والبحوث والدراسات التي يضمها الجناح، وتناقش في مضمونها قضايا إقليمية ودولية عدة.



محتوى موثوق ورصين

من جانبه، ثمن الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال زيارته جناح المركز، جهود «تريندز» العلمية والمعرفية وأبحاثه ودراساته القيمة، ورسالته ورؤيته الداعمة لحركة البحث العلمي العالمي، وأشار إلى أن «تريندز» أصبح علامة فارقة في مسيرة مراكز الفكر، حيث يعمل على إثراء الحركة البحثية العالمية بنتاج فريد يتسم بالمصداقية والموضوعية، مضيفاً أن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب مهمة وجوهرية، وتدلل على رسالة المركز الفكرية القيمة ورؤيته المستقبلية واستراتيجيته العالمية في خدمة البحث العلمي بالمعرفة والثقافة.



رسالة بحثية سامية

إلى ذلك، اطلعت مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، على إصدارات «تريندز» العلمية والمعرفية، مشيدة برسالة المركز البحثية السامية، ومشاركته الثالثة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدمت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»، شرحاً مفصلاً للسفيرة حول إصدارات المركز وأحدث الكتب والبحوث والدراسات التي يحويها الجناح.

وأوضحت مريم خليفة الكعبي، أن «تريندز» يمثل تجربة فريدة وعالمية يحتذى بها في كيفية معالجة القضايا وتحليلها، فضلاً عن رسالته الهادفة في تمكين الباحثين الشباب واستثمار إبداعاتهم، وسعيه الدائم إلى تنشئة جيل جديد قادر على حمل رسالة البحث العلمي والنهوض بها.

وأشارت إلى أن ما يميز «تريندز» بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية العالمية الفاعلة، سعيه الحثيث إلى صناعة المستقبل بالمعرفة وتقديم محتوى نوعي، مبينة أنه على رغم أن «تريندز» مركز بحثي حديث مقارنة بمراكز الفكر القديمة الأخرى، إلا أنه جاوزها بمراحل كبيرة وقفز إلى الساحة العالمية بسرعة وثبات، وتمكن من بلوغ مكانة متقدمة بين كبريات المؤسسات ومراكز البحوث الإقليمية والدولية.



تطويع الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، تعرف فريق «تريندز» المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، على محتوى جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، كما اطلع على تجربة المركز في تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المعرفة. بينما يواصل جناح «تريندز»، المشارك في النسخة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، جذب مختلف شرائح الزوار، الذين اطلعوا على إصدارات المركز النوعية ودراساتـه العلمية.