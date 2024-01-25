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«تشظي».. منصة جماليات الخط العربي

«تشظي».. منصة جماليات الخط العربي
26 يناير 2024 00:56

أبوظبي (وام)

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وسط إقبال كبير من الزوار والخطاطين والمختصين والمهتمين بالخط العربي، اختتمت «خولة للفن والثقافة»، فعاليات المعرض الشخصي للفنان مهند البدراوي «تشظي» بمقرها في أبوظبي، وقدم البدراوي لوحات خط غير نصية وغير لفظية، مع كلمات تتفكك وحروف تتحرر من قيود المعنى، وتشكل رموزاً إبداعية توجه المشاهدين نحو عوالم ساحرة وجميلة.
وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن المعرض يعكس حرص خولة للفن والثقافة على تعزيز حضور فن الخط العربي، عبر تسليط الضوء على عراقته والتعريف بمدارسه والعمل على إعادة إحيائها، من خلال توفير منصة ثقافية تعرض إبداعات الفنانين والخطاطين المحليين والعرب أمام شريحة واسعة من الجمهور.
وأشارت سموها إلى سعي خولة للفن والثقافة لتنظيم المعارض والفعاليات والتعاون مع المبدعين، بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والإبداعات، وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات الخط العربي، مشيدة بإبداعات الفنان البدراوي.

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