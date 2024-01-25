«حرة الشارقة للنشر» تُطلق «الرخصة الفورية»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» عن «خدمة الترخيص الفوري»، أحدث خدماتها الشاملة والفريدة لترخيص الأعمال، والتي تم طرحها لتسهيل عملية تأسيس الشركات في إمارة الشارقة من خلال توفير حل سريع وفعّال لرجال الأعمال الطموحين، إذ تجسد الخدمة الجديدة دور «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» كوجهة إقليمية وعالمية، ومركز أعمال ملتزم بتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تشكيل مشهد الأعمال الحيوي في الإمارة.

وتشمل «خدمة الترخيص الفوري»، الأولى من نوعها من حيث السرعة والفعالية، مجموعة متنوعة من العناصر الأساسية، منها رخصة الأعمال، وعقد التأسيس، وعقد الإيجار لتأمين مساحة المكتب أو الشركة داخل «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، وشهادة أسهم توثق الملكية، ومساهم واحد، بالإضافة إلى شهادة تأسيس تثبت تأسيس الشركة التجارية، وشهادة نشاط أعمال تحدد أنشطة الأعمال التي تم اعتمادها بموجب الترخيص.

ويتميز الترخيص الفوري بالمرونة التي تسمح لمؤسس الشركة باختيار ثلاثة أنشطة أعمال من بين أكثر من 1500 نشاط عمل في مجالات متنوعة، إلى جانب توفير عدد لا نهائي من تأشيرات الإقامة بهدف تسهيل عملية حصول الموظفين الأساسيين في الشركة على تأشيرات الدخول إلى الدولة.

منصور الحساني

وحول أهمية الخدمة الجديدة، قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في «هيئة الشارقة للكتاب»، مدير «مدينة الشارقة للنشر» بالإنابة: «تتبنى مدينة الشارقة للنشر استراتيجية واضحة تجاه دعم بيئة الأعمال في الشارقة، وتعزيز مكانتها على خريطة المدن الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة والعالم، وتتجسد هذه الاستراتيجية في دراسة تحديات رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في المنطقة وتوفير حلول شاملة لها، ليكونوا قادرين على المضي قدماً بأعمالهم من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير والنمو، فالوقت عامل أساسي في نجاح الأعمال خاصة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الخدمة اليوم لتستكمل جملة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وتتجاوز من خلالها نماذج المدن الحرة في المنطقة والعالم».

ومن خلال أحدث حلولها المبتكرة، تواصل «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» تعزيز دورها الرائد في دعم الأعمال وتأسيس الشركات، تماشياً مع رؤية الإمارة الرامية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للصناعات المتنوعة، ووجهة أولى يكمل فيها رجال الأعمال رحلاتهم الريادية بسهولة وفعالية غير مسبوقة، بما يسهم في ترسيخ حضورها كوجهة أولى للمؤسسات والشركات المبتكرة والطموحة من جميع أنحاء العالم.