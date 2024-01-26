اتحاد كُتاب الإمارات يشارك في «القاهرة للكتاب 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 ضمن فعاليات الدورة الـ55 التي تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير المقبل، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

وتمثّل الاتحاد في المعرض، الكاتبة عائشة سلطان نائب رئيس الاتحاد، أمين عام جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، التي قالت: إن مشاركة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المعارض العربية، وتحديداً معرض القاهرة الدولي للكتاب، توثيق للروابط الثقافية المشتركة بين الإمارات ومصر، وإسهام في نشر المعرفة واحتفاء بالأدب وخاصة أن هذا المعرض يحظى بسمعة واهتمام عربي ودولي، وذلك للمكانة الحضارية العريقة والمتجذرة في عمق التاريخ لجمهورية مصر العربية، ونحرص من خلال مشاركتنا على إبراز المنتج الأدبي الإماراتي في هذا المحفل الثقافي الكبير.

ويشارك الاتحاد بجناح خاص به في المعرض بجانب مشاركات إماراتية مهمة لكل من هيئة الشارقة للكتاب، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة «منصة»، إضافة إلى العديد من المؤسسات ودور النشر الإماراتية، التي تؤكد على أهمية نشر المعرفة وتبادل الخبرات وتعزيز الدور الريادي في مجال الثقافة الذي تسعى إليه دولة الإمارات على الصعيد العربي والدولي.

ويتضمن جناح اتحاد الكتاب عدداً من الإصدارات الأدبية لأجيال مختلفة من كتّاب الإمارات، حيث تضم الإصدارات كتباً طبعت في الفترة من 1986 حتى عام 2023.

ويبلغ عددها 309 إصدارات، تتوزع على 87 ديوان شعر و95 كتاباً بين القصة والرواية و106 كتب من الدراسات النقدية والمقالات، إضافة إلى 4 كتب في التراجم و4 كتب أخرى في التراث والفنون و7 كتب في المسرح و6 كتب في أدب الطفل، إضافة إلى المجلات الأدبية: شؤون أدبية ودراسات وبيت السرد وقاف.